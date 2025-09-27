Gabrielle Graessle, la niña que fue..

Martín Carrasco BADAJOZ. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Al contemplar en el Espacio Cultural Santa Catalina (Badajoz) la interesante muestra de Gabrielle Graessle (Zúrich, 1956) 'Husch husch... atrápame' me vino a la memoria H. Rousseau y su cuadro 'La Guerra'. Tras su 'inocencia' se articula de manera eficaz la voluntad de un arte que va más allá de lo naíf. En el caso que nos ocupa, Gabrielle parece hablarnos también desde la inocencia de «la niña que fue...», y por tanto con la verdad que deviene de la infancia.

Ironía. Nos perdemos entonces en sus grandes formatos, en la variedad de los materiales, donde asoma un colorido de aerosoles y brillantinas de ecos pop y kitsch, dibujos 'intencionadamente' infantiles, con alusiones a la naturaleza, el cómic... Y también el cine, a partir de frases y títulos -utilizados como elementos estéticos- de sus películas preferidas, así 'Corazón salvaje' de Lynch. Resultan, además, especialmente sugerentes las referencias discursivas que entroncan con L. Bourgeois, S. Bächli o Pipilotti Rist, a buen seguro por el tono irónico de las piezas.

Gabrielle Graessle Husch husch... atrápame. Espacio cultural Santa Catalina. Badajoz. Plaza de Santa María, s/n. Comisario: Julián Mesa. Hasta el 16 de noviembre.

Verdad. Por otro lado, debemos tener presente que para Gabrielle Graessle, con sus propias palabras, «Lo esencial es la simplificación, que debe estar libre de valores. Es como la forma en que los niños se expresan en su lenguaje y en sus pinturas. Invito a los espectadores a reencontrar a ese niño interior... Hay muchos adultos perdidos». No en vano, tras este deseo se adivina como digo una búsqueda de la verdad.

Pintar como un niño. Sucede con el arte en los márgenes, el art brut y, más ampliamente, el arte outsider... O el mismo Picasso, «Me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño».

Por eso nos conmueve esa niña llorosa rodeada de murciélagos que aparece en el cuadro 'Hotel Paradiso' (2025), y al mismo tiempo desconcertante la visión de 'You are here to make Mr. Reindeer happy' (2025). Y es que todo cabe en la mirada de los niños. No cabe mayor satisfacción que descubrir una belleza sin normas, auténtica, como la obra de Gabriele Graessle.