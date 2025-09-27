Fábulas de Ramirez Lozano

Manuel Pecellín Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuando era niño, mi abuela Matilde, voraz lectora, me hizo memorizar buen número de fábulas. Más tarde, las fui traduciendo en clases de Latín (Fedro), Griego (Esopo) y Francés (La Fontaine), mientras aprendía las versiones castellanas de Samaniego e Iriarte. No me olvido de lo mucho que siempre me han hecho disfrutar los relatos de El conde Lucanor o los poemas del Libro de Buen Amor, tantos de ellos nutridos con esas creaciones jocosas y moralizantes, cuyos protagonistas suelen ser animales dotados de cualidades humanas: piensan, sienten y hablan como seres racionales. Quizás por esa razón, aparte la indudable calidad de sus versos, me ha hecho disfrutar tanto la lectura de Los motivos del lobo.

El título evoca directamente el conocido poema de Rubén Darío, inspirado en la leyenda 'Cómo San Francisco amansó, por virtud divina, un lobo ferocísimo', que recoge el libro del s. XIV I Fioretti (Florecillas). La fiera de Gubbia, dotada de habla, decide volverse al monte y recuperar sus instintos salvajes al recibir maltrato de los débiles, que un día lo temieron y en quienes observa tanta crueldad como él mismo desarrollara antes de convertirse. Por cierto, una recreación ingeniosa y actualizada del de Rubén es el poema último del libro, que obtuvo el premio Tomás Morales 2024 convocado desde 1956 por el Cabildo de Gran Canarias.

Los motivos del lobo José Antonio Ramírez Lozano. Ed: Cabildo de Gran Canaria.

Es uno de los muchísimos galardones que ha cosechado el profesor extremeño, residente en Sevilla, tanto en poesía (Ciudad de Badajoz, Juan Ramón Jiménez, Ricardo Molina, Ciudad de Burgos, Rosalía de Castro, Manuel Alcántara, Claudio Rodríguez, Ciudad de Irún, José Hierro, Ciudad de Ronda, Ciudad de Mérida, Fray Luis de León, Blas de Otero-Villa de Bilbao, Rafael Morales, Ciudad de Pamplona), como en narrativa (Ateneo de Valladolid. Jauja, Azorín, Cáceres, Ciudad de Valencia, Juan Pablo Forner, Felipe Trigo, Alarcos Llorach, Fray Luis de León, Casino de Mieres, Tierras de León, Ciudad de Salamanca, y Juan Mentradillarch) o literatura juvenil (Jaén, Everest, Villa de Ibi y Lazarillo).

Especies protegidas

La obra está estructurada en dos partes: 'Especies protegidas' y 'Ejemplares únicos'. Abre la inicial con una lúcida entradilla que se atribuye a B. Russell, aunque no aparece en ningún libro del filósofo inglés: «El tigre, el león y la pantera son animales inofensivos; en cambio, las gallinas, los gansos y los patos son animales altamente peligrosos, decía una lombriz a sus hijos». He aquí el perspectivismo de Ortega explicado por el anélido a su prole. En cada poema, Ramírez Lozano nos presentaré personajes tan curiosos como la cucaracha Samsa (Kafka), la ostra que defiende su virginidad, el cangrejo estudiante de podología, el pez criado en la pila de agua bendita, el caballo perseguido por arcángeles ebrios, el escarabajo gay, la araña teológica, los ratones incrédulos, los piojos del doctor Batrina, las ovejas electoras, la zorra que afeitaba erizos, el búho arzobispal, la gallina de los versos de oro, el calamar emigrante o el ratón que quiso ser murciélago.

Protagonizan la parte segunda animales fantásticos, a los que Ramírez Lozano ya presentó en entregas anteriores. Entre ellos figuran el astuto bultano, pieza de caza imposible para los lebreles; el machapinto real, que vuela solo en su sueño; el polituro, reptil de trasteros y tramoyas; el inoceronte, con su hache perdida o el tosítoro autoimpulsado a golpe de estornudos.

Propuesta original

El jurado del premio lo consideró, un poco a trompicones estilísticos, «una propuesta original que remite a la memoria genética y cultural y poetiza con ironía sobre la crisis de lo humano o sobre las mansedumbres domésticas de nuestros días. Se construye sobre la base de esa tradición, mayoritariamente filosófica, que indaga en el concepto animal erigiéndose en una cartografía animal o animalario que apela a lo animal, a la par que destierra como única visión la antropocéntrica, dando pie a que se replanteen las dicotomías animal/humano, naturaleza/cultura, instinto/razón, etcétera».

Burla burlando, como el sonetista de Lope o el analista de S. Maughan a orillas del Támesis, el escritor de Nogales (n. 1950), un extraordinario orfebre de la palabra poética, nos hace sonreír y reflexionar con versos admirables.