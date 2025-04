Escultura policromada, Saul Steinberg, G. Costakis…

La abstracción en la arquitectura es el tema principal del último número de la revista AV Proyectos. Así, Luis Fernández-Galiano ofrece algunas claves en ... su artículo 'Figuración y abstracción. The Languages of Architecture', y una selección de edificios «ilustrarían» esta compleja definición: edificio de ladrillo para la UFV/Tuñón y Albornoz, en Pozuelo de Alarcón; edificio de control de una central solar/Bilgin Architects, en Karapinar; Escuela Teresa Godes i Domènech/Lluìs Jubert-Taller d'Arq. Ferrán Pelegrina, en El Montmell; Casa en Melides/Aires Mateus, en Grândola; Crematorio/Zermani Associati, en Parma, y Cementerio/KAAN Arch., en Margraten.

Steinberg. Hay más artículos de interés, véase el análisis sobre el nuevo edificio para el Museo de Arte Moderno de Varsovia, de Thomas Phifer and Partners, o el dedicado al artista y también arquitecto Saul Steinberg con motivo de su magnífica muestra en la Fundación Juan March. Pese a su actividad camaleónica, Steinberg adquirió renombre principalmente por sus colaboraciones con The New Yorker. A nuevas necesidades, nueva arquitectura, como se pone de manifiesto en la entrevista a Marina Otero en torno a la arquitectura de los centros de datos.

Verismo. Por otro lado, Manuel García Luque analiza en Ars Magazine 'Los orígenes de la escultura policromada', a raíz de la exposición en el Museo del Prado 'Darse la mano. Escultura y color en el siglo de oro' (hasta el 2 de marzo). «En su empeño –comenta Luque– por conseguir el mayor realismo posible en las tallas, los escultores y pintores del Renacimiento y el Barroco español trabajaron de forma conjunta. La idea era conseguir unas figuras que pareciesen vivas para destinarlas a la devoción religiosa». En esta misma revista, José María Luna nos acerca la figura de George Costakis, un coleccionista que empezó a adquirir obras de las vanguardias rusas cuando estas ya empezaban a quedar denostadas, llegando a reunir más de 3.000 obras de los más importantes artistas de vanguardia. En estos momentos puede visitarse en el Museo Ruso de Málaga la muestra 'Utopía y vanguardia. Arte Ruso en la Colección Costakis'(hasta el 31 de marzo); y en la sección 'Espacios', Ulf Meyer aborda el Centro de Arte Moderno de la Fundación Gulbenkian, diseñado por el estudio Kengo Kuma, que ha concebido un museo moderno sin muros, gracias a una serie de amplias «cajas blancas» donde la prioridad es el encuentro del público y su relación con las obras.

Artistas españoles. Por último, en su artículo 'El retablo que llegó de Flandes', Enrique Valdivieso nos ofrece un detallado estudio sobre este espléndido oratorio de la iglesia de san Juan Bautista (Palenzuela, Palencia), que él atribuye a Antonius Claeissens; y en las páginas centrales nos adentramos en un amplio reportaje sobre la Colección polaca Przyborowscy, que se caracteriza por la presencia de un buen número de piezas de artistas españoles, entre otros, Luis de Morales, El Greco, Sebastián Llanos y Valdés, Juan Martín Cabezalero, Bartolomé Román, Jerónimo Jacinto Espinosa, Bernardo Lorente Germán, Antonio del Castillo, Mateo Cerezo...