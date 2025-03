Un ensayo imprescindible

De los hombres sin tierra a la tierra sin hombres' es una obra imprescindible para entender lo que sucedió en los respectivos intentos de Reformas ... Agrarias de Alentejo (Portugal) y Extremadura. En este ensayo histórico Moisés Cayetano Rosado magistralmente desarrolla una explicación clarividente de lo acaecido a ambos lados de la Raya en relación al afán de los campesinos de saciar su secular hambre de tierras en los campos de ambas regiones, acaparados, en primer lugar por las órdenes militares y el clero, tras la Reconquista, y, ya a partir principalmente del siglo XIX, por la burguesía terrateniente.

Comienza con un estudio del contexto previo dado por las respectivas desamortizaciones en ambos países durante el siglo XIX y parte del XX, cuando se establecen las bases que dieron lugar a la 'Revolución de los campesinos'. Dichas desamortizaciones, a ambos lados de la frontera, parecen abrir un nuevo panorama para las aspiraciones de la gran masa de población dedicada a las labores del campo, pero pronto se revelan como un eslabón más de continuidad de la propiedad de la tierra en manos de los pudientes.

Incluye la obra un profundo análisis del deseo desde siempre arraigado en el ser humano de poseer la tierra con cuyo trabajo poder cubrir sus necesidades materiales, desde la visión de los textos bíblicos hasta la de las diversas civilizaciones antiguas, para desembocar en continuos conflictos en los que acaban prevaleciendo la fuerza y el poder de los que poseen la tierra, la nobleza, la Iglesia, hasta la aparición de la burguesía terrateniente. La lucha está servida. La mayoría de la tierra está en manos de pocos para ser trabajada por un campesinado que vivía en la pobreza y sin opciones a prosperar dentro de un sistema cerrado. Todo ello lo analiza el historiador Moisés Cayetano con una profusión de datos e interrelaciones que interesan a la cuestión: situación demográfica, realidad social, análisis del poder establecido, movimientos poblacionales, reacción de los poderosos, regímenes políticos y sus maniobras para mantener el statu quo conveniente a sus intereses de poder.

De los hombres sin tierra a la tierra sin hombres Moisés Cayetano Rosado Edita: Diputación Provincial de Badajoz. 375 páginas

Esta obra desentraña las claves para entender el proceso histórico por el cual aparece la burguesía terrateniente como acaparadora de un poder social que en nada conviene a las necesidades de la gran masa de población desposeída de tierra y de posibilidades que no pasen por el sometimiento a y la continua dependencia de los que poseen la tierra, aquellos de quienes depende poder tener un mínimo, cuando no mísero, medio de vida –más bien de subsistencia– a través del cual se perpetúa un sistema social de tremendas desigualdades entre quienes tienen y quienes no.

Desde ese punto de partida, el autor nos ubica en la situación social de las regiones del Alentejo portugués y Extremadura, ambas unidas y separadas a la vez por una Raya en la que se funde una misma realidad, la de unos pueblos cuya mayoría anhela la posesión de al menos un trozo de tierra con la que poder ganarse dignamente su sustento. Una inmensa legión de hombres y mujeres sin tierra que acabarán por tener que abandonar el espacio que habitan, donde nacieron y lucharon, para procurarse un futuro mejor en otras tierras más prósperas, ya sean estas áreas industrializadas de ambos países u otros países de Centroeuropa cuyo desarrollo requería de mucha mano de obra tras el desastre de la II Guerra Mundial, principalmente desde mediados de los 50 a mediados de los 70. Una realidad, la de la emigración, que el lector podrá ver desmenuzada en una amplia gama de datos y análisis sobre los mismos que dan una clara idea de la situación que se vivía en las épocas tratadas.

Otro factor que magistralmente analiza el profesor Moisés Cayetano es el de la lucha revolucionaria que en ambos países, y más concretamente en ambas regiones (Alentejo, en sus tres distritos de Beja, Évora y Portalegre, y Extremadura, en sus dos provincias), se desenvuelve en torno a la lucha por la tierra, la de la inmensa masa de labradores, yunteros, braceros, temporeros que necesitaban la unión de sus intereses a través de movimientos sociales tanto a nivel sindical como a nivel político. Dichas luchas, en torno a los respectivos intentos de reformas agrarias, se desarrollaron en épocas distintas a ambos lados de la frontera, pero con una marcada coincidencia en su origen y desarrollo. Léase, la Segunda República Española, desde 1931 hasta el triunfo definitivo del golpe de estado de Franco devenido por su triunfo en la Guerra Civil, y los primeros años tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, en el caso español; y todo el periodo en torno a laRevolución de los Claveles en Portugal y que derivó en la caída de la dictadura de Salazar/Caetano con el levantamiento pacífico de mandos medios e inferiores del ejército portugués, liderados por los llamados Capitanes de Abril el 25 de dicho mes de 1974 (hastiados por la injusticia de las guerras coloniales en África) y secundados por un apoyo social incontestable en las calles de las ciudades lusas.

El análisis detallado que nos ofrece el autor viene convenientemente sazonado con referencias y extractos de obras literarias de ambos lados de la Raya que reflejan la realidad social de los respectivos periodos analizados ('Levantado do Chão', de José Saramago y 'Jarrapellejos', de Felipe Trigo, respectivamente). Asimismo, nos ofrece muy buenos ejemplos sociales –de ambos lados de la Raya– de los aspectos que trata (pobreza, desigualdad, lucha por sobrevivir, necesidad de emigrar, explotación…) tomados de fuentes, tan sólo por citar algunas, como 'Crónicas inmorais', de Albino Forjaz de Sampaio o 'Imagens do Alentejo', en el caso Alentejano; 'Los mochileros', de Antonio Ballesteros Doncel o 'Paredes, un campesino extremeño', de Patricio Chamizo, en el caso de este lado de la Raya. Encontrará, en definitiva, el lector, una buena cantidad de pasajes, relatos y testimonios de los protagonistas de muchos lances sociales que ilustran, de manera tan cruda como realista, los acontecimientos que rodeaban la lucha de los desposeídos por poder disponer de tierras que trabajar sin tener que rendir pleitesía a ningún tipo de señor.

Como conclusión, se erige este trabajo del catedrático Moisés Cayetano Rosado en una obra de obligada referencia para un mayor y mejor conocimiento de la realidad social e histórica que marca el camino desde una situación de posesión de la tierra (y, por ende, del poder) en manos de muy pocos hacia un intento de un reparto más igualitario de la misma (sendas reformas agrarias), un análisis centrado en las hermanas regiones del Alentejo portugués y la Extremadura española, principalmente, con una relativa extrapolación a la realidad de ambos países en sentido general. Una obra imprescindible para entender como unos hombres sin tierra, a ambos lados, devinieron en unas tierras sin hombres, esquilmadas por una emigración a la que se vieron abocados sus tristes protagonistas y que tanto ha marcado el devenir de los tiempos en ambas regiones, totalmente condicionadas, al igual que en el contexto español, europeo y mundial, por la falta de una justicia social más necesaria que nunca, tan necesaria como siempre.