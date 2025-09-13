HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reseña de 'La tienda de los deseos' María Díaz
Dulces para curar al alma

Una novela japonesa de realismo mágico que invita a la reflexión

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:15

¿Quién no ha soñado alguna vez con tomar una pastilla —o un dulce— y hacer desaparecer sus preocupaciones? En 'La tienda de los ... deseos', la autora japonesa Hiyoko Kurisu explora esta fantasía a través de una historia impregnada de realismo mágico y de la cultura nipona.

hoy Dulces para curar al alma

Dulces para curar al alma