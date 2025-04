Asuntos de familia

No sé si habrá sido la casualidad –que será lo que argumenten ellos, porque, por encima de una incuestionable preparación y una sobresaliente capacidad de ... trabajo, se antepone siempre su condición de personajes fundamentalmente humildes– pero lo cierto es que, hoy por hoy, dos de las principales revistas editadas en nuestra tierra (si acaso no también las más interesantes) están comandadas por miembros de la misma familia, los hermanos Sáez Delgado, Antonio, en el caso de Suroeste, que lleva más de una década conduciendo con singular acierto, y Luis, que acaba de aterrizar de forma ilusionante y ha remozado de manera más que atractiva la venerable Revista de Estudios Extremeños.

Como he señalado el pilotaje que Antonio Sáez ha ejercido (primus inter pares) a lo largo de la ya más que consolidada singladura de nuestra revista señera en el ámbito plurilingüe de la creación y la crítica literaria y artística, le permite llegar pletórica de vida a este número 14 que ahora celebramos. Conviene consignar una vez más, por si hiciera falta, que Suroeste anida ya entre las más significativas que se publican en la actualidad en el ámbito hispánico y probablemente sea la más esclarecida en su premisa de servir de escaparate de la cultura ibérica. En el volumen que nos ocupa prima ante todo –como casi siempre ocurre– la parte de creación sobre la de investigación y, dentro de aquella, un extraordinario caudal de poesía, casi un centenar de páginas de variados nombres (salvo Jordi Doce apenas conocidos salvo para los muy adictos) que vierten sus inquietudes en castellano, portugués, gallego y catalán; a mí me han llamado la atención el acendrado lirismo de Francisca Camelo o Ariadna G. García, la curiosa apuesta de Ana Marques Gastão, la radical temática de William González o el clima de los poemas lisboetas de Gabriel Insausti. La parte de prosa no encuentra el castellano; cuatro textos en portugués y uno en catalán. Y en cuanto se refiere a la parte de estudios, artículos muy especializados que evidencian el rigor científico que en este ámbito exige la revista. Como siempre, en este caso, dos encartes muy atractivos de María Jesús Manzanares y Paula Valdeón elevan la cota artística con que Suroeste cuenta desde sus inicios.

Por lo que se refiere a la decana de la revistas extremeñas aún en funcionamiento, el hermano mayor de Antonio engrosa el impresionante caudal de intelectuales que han ido conduciendo su trayectoria desde que –fundada como Revista del Centro de Estudios Extremeños en 1925 (estamos de centenario)–, fue dirigida por, entre otros, José López Prudencio o Enrique Segura Otaño. En 1945 pasó a llamarse como ahora y entre quienes la condujeron tenemos a Enrique Segura Covarsí y luego a Manuel Pecellín Lancharro, al que han seguido Moisés Cayetano Rosado, Fernando Cortés Cortés y ahora Luis Sáez Delgado, cuya trayectoria viene legitimada por su más que solvente gestión como director durante dos periodos distintos de la Editora Regional de Extremadura (aparte su intachable labor educativa e investigadora). Desde este primer número que gobierna ya se evidencian las novedades puestas en marcha, y el cambio de aires que ha remozado a la REEX casi de arriba abajo. Lo primero que percibimos es que la irrupción del color, en lugar del casi periclitado blanco y negro, mejora indudablemente su aspecto y hace muchísimo más atractiva su lectura y consulta (aplausos para David Fernández, encargado del diseño y maquetación de este número) y si aparte de las diferentes y necesarias para los contenidos de los artículos, nos detenemos en las estupendas ilustraciones que Celia Conejero esparce por toda la revista, el lector ya no sólo recibe el gozo que da la rigurosa información que cada artículo ofrece, sino que se distrae entre unos y otros, con la belleza de esos dibujos diseminados por su amplio y variopinto contenido: casi 700 páginas distribuidas ahora (novedad) en tres secciones, las establecidas 'Académica' los habituales y especializados estudios norma de la casa y 'Efímera' (reseñas y notas de lectura) y la nueva, 'Contemporánea', pensada para «ofrecer en cada número un panorama temático, a partir de reflexiones, conversaciones o análisis, de la alta cultura que se desarrolla hoy en Extremadura» y que en este número se consagra a las relaciones entre cultura y naturaleza en la Extremadura de nuestros días.

Raro será que el entendido o el simple curioso no encuentre el artículo que le interesa. Y si bien es cierto que el campo de las Humanidades es el más extenso, no lo es menos también la casi sorpresa que provoca encontrar un artículo sobre informática ('La microinformática en Extremadura: la historia de la pulga y el dragón'), que confirma el acercamiento y recepción de este campo de trabajo, hoy habitual, pero un tanto alejado de este tipo de publicaciones (y firmado, encima, por Francisco Portalo-Calero, uno de los indudables pioneros de este campo en nuestra tierra). Eso sí, quien firma, se queda, con el preclaro estudio sobre nuestra principal poeta contemporánea, 'Pureza Canelo. La voz de la retirada', de Françoise Morcillo, y el soberbio y estimulante estudio 'La naturaleza en la poesía extremeña contemporánea', del siempre preciso Serafín Portillo.

Cosas de familia, pues, que funcionan cabalmente, no como en las películas. Ojalá que por mucho tiempo.

Ampliar Suroeste. Revista de literaturas ibéricas Badajoz, 2024. Número 14