Arte español del siglo XX y la experiencia del color

Una colección de algún modo es un autorretrato, lo afirma María Dolores Jiménez-Blanco, comisaria de la magnífica exposición 'Colección Masaveu. Arte español del siglo ... XX. De Picasso a Barceló', que pueden disfrutar en Madrid, en la Fundación María Cristina Masaveu Peterson: «Una colección habla siempre de un determinado gusto y unas tendencias que son las que, en un momento dado, le interesan al coleccionista. Por eso no estamos ante una visión del siglo XX omnímoda, enciclopédica: esa no es la obligación de las colecciones que no son un museo público. No tenemos que cubrir todo».

Colección Masaveu. Arte Español del siglo XX. De Picasso a Barceló Comisariado: Mª Dolores Jiménez-Blanco. Lugar: Fundación Mª Cristina Maseveu Peterson. C/ Alcalá Galiano. Madrid. Fecha: Hasta el 20 de julio. Piezas excelentes. Y es evidente que el gusto de Pedro Masaveu fue muy selectivo, sólo por contemplar 'El violín' (1914), de Juan Gris, merece la pena visitar esta muestra. Es un cuadro muy refinado, del periodo de madurez o «cubismo clásico». Lo pintó en Colliure: «Desde que estoy en esta casa ha vuelto a trabajar con entusiasmo, me siento lleno de nueva energía. Nuestros anfitriones han quedado bastante atónitos con mi estilo pictórico, no he tenido que cansarme dando excusas. Finalmente empiezan a entender». En mi memoria aflora 'Naturaleza muerta ante una ventana abierta: Place Ravignan' (1915), también muy bello, y donde Juan Gris, de igual modo, no desdeña ningún punto de vista. En esta misma sala se exhiben tres Blanchard, una vez más asoma el buen criterio de Masaveu, que los adquirió siendo María Blanchard una artista poco re/conocida en nuestro país; y en la siguiente me detengo en Sorolla y Solana, este último con 'Las chicas de Claudia' (1929), un interesante óleo en el que nos traslada la sordidez de un prostíbulo y, al mismo tiempo, su humanidad. Se van sumando otros artistas, todos con piezas muy bien seleccionadas, así Picasso, Julio González, Gargallo, Bores, Tàpies, Saura, Lucio Muñoz, Soledad Sevilla, Torner, Clavé, Antonio López, Nonell, Equipo 57, Mompó, Palazuelo, Juana Francés, Laffón, José Guerrero, Esteban Vicente, Gordillo, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Espaliú, Brossa, Genovés, Zóbel, Dalí, Feito, Chillida, Aballí... y dos soberbios Barceló, que cierran la muestra. Ampliar 'Pintura mural', de Joan Miró. Color per se. Por otro lado, la Fundación Juan March acoge 'Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto', un título que alude a W. Benjamin, que en1915 escribió 'El color debe ser visto', y aquí, de nuevo, asistimos a un amplio despliegue de espléndidas piezas, de artistas como Malévich, Josef Albers, Ad Reinhardt, Fontana, Ellsworth Kelly, Geiger, Yves Klein, Ugo Rondinone, Stella, O. Eliasson, Teresa Lanceta, Rosa Brun, … Todo sumado expresa las múltiples posibilidades del color per se, como elemento digamos «emancipado». Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto Comisariado: Manuel Fontán y María Zozalla. Lugar: Fundación Juan March. C/ Castelló, 77. Madrid. Fecha: Hasta el 8 de junio «Maravillas». No falta un espacio, a modo de «gabinete de maravillas», repleto de libros y documentos de los teóricos sobre el color de los siglos XVIII y XIX, en los que se alude a Carl Runge, Turner o Goethe, además de 'recetas' de pigmentos y tintes, y diferentes esculturas y máscaras de la Antigüedad griega donde observamos a partir de reconstrucciones actuales como en su día estaban coloreadas. ¿El resultado? Una experiencia de color.

