«Para mí trabajar es sinónimo de felicidad»

Cuando una echa un vistazo al currículum de Manu Guix (Barcelona, 1979) no puede dejar de preguntarse '¿qué he hecho con mi vida?', porque a ... sus 43 años luce una tarjeta de presentación a la que no deja de sumar habilidades. Compositor, cantante, pianista, productor, director musical, intérprete, colaborador en radio y televisión y ahora, además, escritor. «No, no, para nada pienso en explotar el camino que se me abrió como escritor», asegura el único profesor que no se ha perdido ni una sola edición del exitoso programa 'Operación Triunfo', y pronto sumará doce.

Pero, ¿quién sabe? De momento, ya hay un título en las librerías españolas que lleva su firma: '¡Esto es rock' (Penguin), un cuento musical para entender «que ser fiel a tus sentimientos es la clave para saber expresarlos y para que te quieras y te quieran tal como eres». Su hija de 5 años y su hijo de 7 fueron los encargados de dar el visto bueno al libro, con tintes autobiográficos, que incluye una canción original que se puede descargar a través de un código QR. Ellos marcan también la rutina del artista catalán, que no se permite trabajar después de las siete de la tarde.

Lunes

19:00 horas. Cuando cumplí los 40 años me impuse una máxima que sigo .a rajatabla: dejar de trabajar a las siete de la tarde. Antes no miraba el reloj, podía estarme en el estudio hasta las cinco de la madrugada, pero ahora me voy a casa. Se me juntó todo, cumplir los 40 y tener dos hijos con los que quería cenar, meterles en la cama, contarles un cuento... He querido priorizar a la familia. Es verdad que este año, cuando arranque 'OT', me tendré que saltar el horario, pero es el único proyecto que tengo que es realmente absorbente, y por suerte es muy corto. Son tres meses y medio.

20:30 horas. Mi rutina diaria es poner a dormir a los niños a las ocho y media. Tengo una relación muy estrecha con ellos. Me gusta ser un padre de los que está. Mi padre -patólogo de profesión- era el típico que trabajaba muchísimo. Llegaba a casa a las once de la noche y apenas nos veíamos entre semana. Y tengo de él el mejor recuerdo del mundo, pero a mí me gusta estar con ellos, tocarlos cada día. Me piden que les cuente cuentos, les cante canciones y ahora también me piden masajes.

Martes

08:00 horas. Me levanto a las ocho de la mañana. Soy el encargado de despertar a mis hijos, de que se vistan, se laven... Bajamos a la cocina, les preparo el desayuno que tienen que tomar en casa antes de ir a clase y el que les pongo en la mochila para que se lo coman más tarde en el colegio.

09:30 horas. Hago una hora de deporte cada mañana, hasta las diez y media. Como vivo delante del mar salgo a correr por el paseo marítimo. hago unos diez kilómetros diarios. Para mí es como una terapia. Una terapia mental brutal. Es mi momento.

Miércoles

11:00 horas. Me pongo a trabajar. A veces tengo que ir al estudio de grabación que tengo en Barcelona (Medusa), por el que pasan artistas y equipos importantes, pero la mayoría de las cosas las hago desde casa. No tengo un momento especial del día para componer. Cuando te pones a ello muchas veces no te sale nada y otras, en cambio, te surge una buena idea.

«Cuando cumplí los 40 me impuse una máxima que sigo a rajatabla: dejar de trabajar a las siete de la tarde»

19:00 horas. Cuando los niños eran pequeños mi mujer -la periodista Marta Cristiá- y yo decimos que el miércoles iba a ser nuestro día, sólo para nosotros. Venía una canguro a casa y se quedaba con mis hijos. Y lo mantenemos, aunque no de una manera tan regular como antes. También es verdad que los niños ya tienen una edad y ahora empezamos a disfrutar haciendo cosas con ellos.

Jueves

12:00 horas. Hago muchas cosas diferentes. ¿Por qué? Ojalá lo supiera. Supongo que el secreto es divertirme mucho trabajando. Mi primer trabajo en el mundo de la música me llegó cuando tenía 15 años, ahora tengo 43 y no he parado de trabajar desde entonces. Yo siempre trabajo con mis amigos y me lo paso muy bien. Con Ángel Llácer que es mi mejor amigo, mi hermano mayor y uno de los profesionales que yo más admiro. Nos conocemos desde el año 97 y empezamos a trabajar juntos en el 98. Y desde que hicimos nuestro primer musical no nos hemos separado. Siempre estamos ahí el uno para el otro. Por eso para mí trabajar es sinónimo de felicidad.

21:00 horas. Nos gusta ver series de televisión. De hecho, cuando se nos acaba la que estamos viendo no sabemos qué mirar y lo pasamos mal. En cuanto acostamos a los niños nos bajamos y nos ponemos un par de capítulos antes de dormir. Ahora estamos viendo 'The Split', una serie británica que habla de una familia de seis abogados. Me encanta.

Viernes

16:00 horas. Estamos empezando a ensayar el nuevo musical, 'The Producers', que estrenaremos en septiembre en el Tívoli de Barcelona. Es un espectáculo con una partitura muy divertida. Ahora en verano también estoy con la gira de conciertos de mi último disco, 'Moments' y con los casting de 'Operación Triunfo'.

- ¿Tiene sentido otra edición de 'OT' con el aluvión de programas que buscan nuevos talentos musicales que hay?

- Por supuesto que sí. Lo que hay que hacer es distanciarlo. Tendría que hacerse una nueva edición cada cuatro años, como el Mundial. Esto le daría una larguísima vida al formato. Hay muchísimo talento en el país y este programa brinda a la gente joven la oportunidad de mostrarse y de poder empezar a trabajar en el mundo de la música. A mí 'OT' me ha dado muchísimas cosas, Cuando empezó tenía 20 años. Me ha permitido conocer a muchísima gente y que la gente sepa quién soy. pero bueno, que me conozcan no significa que me compren un disco.

19:30 horas. Lógicamente en casa escuchamos música. Sting, Elton John y Steve Wonder son mis favoritos, pero escuchamos de todo: ahora mismo Rosalía, el 'Pepas' de Farruko, la de los 'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra...