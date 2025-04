Pamplona: la novillada de San Fermín

Cinco de los seis novilleros anunciados en las dos últimas ediciones de la clásica novillada de San Fermín figuran en el escalafón de matadores de ... alternativa: Isaac Fonseca, Jorge Martínez, Álvaro Alarcón, Christian Parejo y Marcos Linares. Todos, salvo Linares, tienen la alternativa confirmada en Madrid. Tres de ellos, el horizonte relativamente despejado pero estrecho. El destino los viene tratando de distinta manera.

Fonseca, demasiado castigado por los toros para su precocidad, se ha empezado a abrir paso en las ferias mexicanas de los Estados. No se aviene con el modelo patrón de los toreros mexicanos -el sello del temple despacioso, poderoso y lánguido-, tal vez porque se ha formado en la escuela Cancela de Colmenar Viejo y no en el modelo patrio, pero no ha renunciado al toreo temerario y guerrero de impronta racial. En las Ventas tiene ganado crédito de torero de valor y entrega. Se ha hecho querer. Tiene su público. Y manifiesta ambición. Toreó en los sanfermines pasados la corrida de Cebada Gago, anduvo hecho un león y está anunciado el próximo lunes nuevamente con la de Cebada. Convalece de una luxación de codo -cogido hace dos semanas en la feria peruana de Cutervo- y es duda hasta última hora. La de Pamplona no es una oportunidad cualquiera.

Jorge Martínez, uno de los dos novilleros de más clase de su generación, está siendo relegado de momento a torero regional -Almería, Murcia- por el mismo sistema que patrocina y sostiene un escalafón envejecido sin disimulo que no deja resquicio a nadie nuevo. Favorecido por el hermanamiento taurino de Beziers y Chiclana, su ciudad natal, Christian Parejo ha podido foguearse en la temporada y en las plazas francesas más y mejor que cualquiera de sus pares, y tanto en la presentación de novillero en Madrid como en su reciente confirmación de alternativa dejó probada su capacidad.

Herido en la Maestranza, Marcos Linares no pudo debutar en Madrid, donde estuvo anunciado en la primavera de 2023. Álvaro Alarcón ha tenido en las Ventas apuntes notables, y lotes de fortuna, pero también ha sufrido la clásica cornada a destiempo, es decir, antes de tiempo, que lastra la carrera de cualquier novel. Ni siquiera sirve en su caso el recurso al papel de torero regional, porque la provincia de Toledo -Alarcón es hijo y vecino de Torrijos- está sembrada de matadores de toros que copan puestos y plazas. Cristiano Torres, el único del sexteto de las dos últimas ediciones que espera destino, está pendiente de hacerse del todo. Y tiempo por delante.