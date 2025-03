'El Mella' se lleva el primer Circuito de Novilladas de Extremadura

Sergio Domínguez 'El Mella' se proclamó este sábado vencedor del primer Circuito de Novilladas de Extremadura que, organizado por la Fundación Toro de Lidia con ... la colaboración de la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, celebró su final en la plaza de toros de Herrera del Duque. El triunfador de este certamen salió del paseíllo en el que al de Barcarrota acompañaron el salmantino Ismael Martín y el pacense Sergio Sánchez para enfrentarse a las reses extremeñas de El Cahoso.

Abrió plaza Solea, un negro mulato al que Ismael Martín recibió de rodillas en el tercio para saludarlo luego con una lucida serie de verónicas. El salmantino se exhibió en banderillas, como ya lo hiciera en su semifinal de Casar de Cáceres, antes de brindar al público la muerte de su primer enemigo y volverse a arrodillar para recibir con la muleta sus acometidas. Una tanda le duró a Ismael un novillo que enseguida desarrolló un catálogo de malas intenciones que estuvo a punto de acabar en desgracia. Un pinchazo, media estocada, un aviso, un intento de descabello, una estocada entera y un descabello mandaron al de El Cahoso al piso y generaron tímidas palmas para el de Cantalpino.

Alelado se llamaba el segundo de la tarde, un negro mulato bragado que salió por chiqueros para que Sergio Sánchez se pusiera de espaldas a porta gayola y recibiera el primer susto de la tarde. No conforme, el pacense llevó a cabo un alarde de valor al echarse el capote a la espalda y pasarse los pitones de su paisano muy cerca de la taleguilla. Después que su contrincante recibiera un buen puyazo, Sergio se lució por chicuelinas en un gran quite artístico, muy aplaudido por los tendidos. De rodillas se pasó el de Badajoz al novillo por la espalda en su primer muletazo y se mantuvo genuflexo hasta que consiguió meterlo en su franela. El arrojo del novillero no estuvo en consonancia en ningún momento con la condición del de El Cahoso. Acortó las distancias Sergio Sánchez y consiguió sacar los primeros muletazos de mérito de la tarde que ya tornaba noche. Arrimón del pacense por bernadinas antes de los dos pinchazos, un aviso, media estocada y un descabello que acabaron con la vida del astado. El valor del novillero fue recompensado con una fuerte ovación desde los tendidos.

El tercero del encierro llevaba por nombre Almohadillero y 'El Mella' lo recibió en un saludo en el que mezcló verónicas y chicuelinas. Un tercio de banderillas en el que destacó Luis Miguel Amado dio paso a una faena de muleta en el que el de Barcarrota se dobló con el animal en los medios antes de sacarle un par de tandas en las que el escaso celo del novillo impidió que su trabajo llegara a los tendidos, si descontamos la entregada afición barcarroteña que se hizo notar en las gradas. Un cierre por manoletinas precedió a una estocada entera, ligeramente tendida que bastó para que se cortaran los dos primeros trofeos del festejo.

El cuarto de la noche, segundo de Ismael Martín, se llamaba Vendaval, un precioso castaño que salió por la puerta de toriles con tan pocas ganas de participar en el espectáculos como sus dos primeros hermanos. El animal perdió las manos antes y después de su encuentro con el del castoreño. El salmantino trató de lucirse con el capote a la espalda en el quite artístico pero el novillo nunca estuvo por la labor. En banderillas Ismael colocó tres pares de mucho mérito en los que derrochó valor y facultades. Con la muleta emuló un inicio de faena a lo Roca Rey al pasarse en dos ocasiones al novillo por la espalda, muy quieto en los medios. Ganó en fijeza el de El Cahoso pero no consiguió que sus embestidas transmitieran lo más mínimo a los tendidos. Un pinchazo hondo, una estocada casi entera, un poco caída, y un descabello fueron necesarios para que el de Badajoz doblara y el de Cantalpino estrenara su marcador con una oreja.

Sorpresa se llamó el quinto novillo en saltar al ruedo para que Sergio Sánchez lo recibiera por verónicas muy académicas que fueron deslucidas por un inoportuno enganchón. Un buen quite artístico dio paso a un aseado tercio de banderillas antes de que el pacense arrancara su faena por estatuarios y tratara de acompasar la embestida de su enemigo con el vuelo de su muleta en un par de tandas inconclusas. Con la muleta en la izquierda el novillero pacense logró arrancar a su oponente dos series de naturales pero volvió a ser al acortar las distancias cuando metió al público en su faena. Dos pinchazos, un aviso y media estocada hicieron falta para que el de El Cahoso doblara y Sergio Sánchez cortara el único trofeo de su actuación.

El que cerraba plaza compartía nombre con el cuarto del encierro. El mayoral de El Cahoso, en un alarde de originalidad, también lo inscribió como Vendaval. Lo recibió 'El Mella' a porta gayola al castaño chorreao y lo saludó con una serie de verónicas muy aclamadas por los tendidos. Apretó el de El Cahoso en el caballo de Palomo antes de que Ismael Martín ejerciera su derecho al último quite de la noche. Un tercio de banderillas en el que se desmonteró Juan Luis Merino, antecedió a una faena que 'El Mella' brindó al respetable. Nuevo inicio a lo Roca Rey y una tanda de derechazos muy conseguidos hicieron sonar la música y con las primeras notas se acabó el novillo. A base de arrimones el de Barcarrota mantuvo entre algodones a su enemigo y lo llevó a un remate en el que volvió a conectar con los tendidos. Una estocada entera bastó para que el último doblara y 'El Mella' cortara otra oreja.