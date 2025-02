El Juli anuncia su retirada del toreo

Julián López 'El Juli', torero afincado en Olivenza, ha anunciado su retirada de los toros a través de un comunicado hecho público esta mañana de ... jueves. En el mismo comunica que tras 25 años de alternativa ha decidido «dejar de torear indefinidamente cuando acabe esta temporada».

Según explica el diestro, de 40 años, en dicha nota, es una decisión que tenía tomada desde hace tiempo, «pero que no quise anunciar hasta que pasaran las primeras grandes ferias».

El futuro queda abierto para este torero, hijo de novillero, que ya en la adolescencia siguió los pasos paternos en México, hasta que a punto de cumplir los 16 años se paró frente a un toro. «Esta noticia no es una retirada, es el final de una etapa que por cierto ha sido maravillosa. Sobre el futuro sólo el tiempo dirá», añade en el comunicado.

El torero madrileño afincado en la finca 'El Freixo', cerca de Olivenza, reconoce que el toreo ha sido una parte importante de su vida. «Es y será la inspiración y el motor de mi vida, y doy este paso con la más absoluta felicidad por haber cumplido todos mis sueños, incluso más de lo que podía imaginar. Poder transmitir mis sentimientos y emocionar al público es algo mágico, inigualable, que sólo un torero lo puede sentir con esa verdad y profundidad».

El diestro recibió el premio 'Extremeños de HOY' en 2008, galardones que entrega este diario. El Juli recogió este reconocimiento el año en el que HOY celebraba su 75 aniversario.

El Juli durante la entrega de premios 'Extremeños de HOY'. HOY

No nació en la región pero eligió Extremadura para vivir. Este torero precoz ya se considera un extremeño más. Se forjó como novillero en México y, con una experiencia de casi 300 festejos entre becerradas y novilladas, tomó la alternativa a los quince años. A su regreso a España, al diestro madrileño se le consideró una revelación y en sus primeros años, desde 1998, debutó como matador, cortando orejas y codeándose con figuras como José Ortega Cano, Enrique Ponce o Jesulín de Ubrique.

Despedida

Ha toreado en plazas como la Maestranza, Ronda, Las Ventas o la Monumental mexicana, entre decenas más, y ha sido el protagonista de fiestas como la corrida goyesca. Ahora, en su comunicado de despedida, hace una reflexión sobre todos los años que ha pasado dentro del ruedo. «En esta etapa longeva e intensa ha habido de todo, aciertos, errores, triunfos, fracasos, cornadas… pero después de vivirlo todo, queda en mí un fondo de satisfacción y agradecimiento a la vida por sentirme grande en una profesión tan dura y difícil. Felicidad y plenitud definen mi estado de ánimo en esta decisión que siempre es difícil».

El Juli ha transmitido agradecimientos a quienes han estado estos años junto a él. «Quiero agradecer a los que de una manera u otra han formado parte de mi vida en estos 25 años. Desde mi familia, que ha sido vital por su apoyo incondicional, pasando por todos los profesionales que me acompañaron en este maravilloso camino, cuadrilla, apoderados, ganaderos, periodistas y un sinfín de personas. A los médicos taurinos, que en 18 ocasiones me he puesto en sus manos y han sido ángeles en momentos difíciles y dolorosos. A mis compañeros, con los que he convivido con amistad y rivalidad y me han hecho mejor día a día».

Tampoco se olvida de sus seguidores, apoyo fundamental durante este cuarto de siglo. «Sin duda mi mayor agradecimiento es al público, que me ha sabido esperar, apoyar e incluso exigirme para hacerme crecer en momentos delicados y sacar un punto más de mí. Y al toro, que me ha hecho expresarme, sentir y emocionar en la verdadera profundidad de mi persona. Ese animal que amo con todas mis fuerzas, que admiro y que ha sido el más honesto y verdadero con lo que me he cruzado en mi camino».

Ahora mira al futuro con ilusión y con la vista puesta en poder disfrutar de los suyos. «Se acaba una etapa y empieza otra en la que necesito vivir muchas cosas que, debido a mi entrega a esta profesión, no he podido disfrutar, como pasar más tiempo con mi familia, gozar de mis aficiones y ver la vida desde otra perspectiva, sin la presión de mi situación, mi nombre o mi responsabilidad», reflexiona.