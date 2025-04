Homenaje a Perera en Badajoz por el 20 aniversario de su alternativa

La Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) ha llevado a cabo un cariñoso homenaje al torero Miguel Ángel Perera con motivo de su 20 aniversario ... de alternativa y por su trayectoria como figura del toreo de Extremadura. Un aniversario que celebrará toreando en la Feria de San Juan el próximo 23 de junio.

El acto homenaje se celebró en el centro de la capital pacense, en el Hotel Las Tres Campanas. A esta cita acudieron el Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, la concejala de IFEBA, Sol Giralt, y el gerente de la plaza de toros de Badajoz, José Cutiño. Además, estuvo arropado por aficionados, familiares y amigos, así como por alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz.

El torero hizo un repaso de su carrera hasta el momento, desde un punto de vista humano y emotivo, a preguntas de la periodista Noelia López, informa FIT.

«Comparo mi carrera con una bola de nieve. En la profesión mi familia siempre me ha apoyado, ha estado conmigo. Pero he sido yo quien he tenido que evolucionar solo. Con 17 años me fui a vivir a un piso del Batán, solo a Madrid. No hacía la vida de un joven de esa edad. Es una vida muy sacrificada y me la jugué todo a ese sueño de ser torero sin saber entonces si iba a funcionar o no».

Madrid ha sido la plaza más importante de su carrera. Es el torero en activo que más puertas grandes de Madrid ha conseguido. «Una como novillero y seis como matador de toros. Es una plaza fundamental en mi carrera y siempre que he necesitado ha aparecido para bien», añade.

Ampliar FIT

No obstante, por años Sevilla fue su espina clavada.«Había cortado dos orejas, triunfado algunas tardes pero no terminaba de sentirme como el torero que soy. Y cuando menos me lo esperaba, se dieron las circunstancias y el de arriba quiso que en el año de mi 20 aniversario abriera la Puerta del Príncipe que no me pudo hacer más feliz», comenta.

Perera también se acordó de su familia. «Vivimos todo con mucha intensidad, y han estado conmigo en los triunfos pero también en los momentos más duros, que son muchos también». Y al referirse a su hermano, el torero se emocionó. «Mi hermano tiene su empresa y su trabajo, pero viene conmigo; su ilusión es estar conmigo y se organiza siempre para hacerlo. Para mí es lo más bonito que me llevo de esta profesión. Mi familia y amigos».

Ampliar FIT

También se refirió al Juli, ahora amigos, pero rivales durante muchos años en los ruedos. «Es el torero con el que más me he identificado. Su tesón, su constancia, capacidad de reinventarse. Hemos toreado y rivalizado mucho. Me dio la alternativa y ahora somos grandes amigos. Y para mí ha sido y es espejo y referente siempre».

El próximo 23 de junio, Miguel Ángel Perera hará el paseíllo en el Coso de Pardaleras junto a Juan Ortega y Roca Rey, y lidiarán toros de Núñez del Cuvillo. Allí celebrará el 20 aniversario de alternativa, algo que vive con «ilusión» y «mucha felicidad».