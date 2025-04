Emilio de Justo visita la Escuela Taurina de Badajoz

Los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz recibieron con una ovación al matador de toros cacereño, Emilio de Justo, que tras verlos torear de ... salón en el Coso de Pardaleras protagonizó una rueda de prensa en la que los futuros toreros le hacían preguntas.

De Justo fue atendiendo a sus inquietudes, contándoles su experiencia desde niño, cuando se inició en la Escuela Taurina de Cáceres y soñaba como ellos, con llegar al lugar que ocupa hoy en el toreo, informa la Fusión Internacional de Tauromaquia (FIT).

Respuestas

«Yo estuve en la escuela Taurina de Cáceres, coincidí mucho con Miguel Ángel Perera y Ambel Posada, que estaban en la Escuela de Badajoz y coincidimos en bastantes becerradas, y es una de las épocas más bonitas. Vosotros estáis viviendo la etapa más bonita del toreo porque son todo ilusiones y sueños que vais cumpliendo. Yo soñaba con vestirme alguna vez de luces, con torear en público. En los inicios está uno lleno de inocencia y de ilusiones y sueños», explicó.

Le felicitaron por sus triunfos en Sevilla y Madrid: «Sevilla es de las plazas que a todos los toreros nos gusta torear, soñamos el toreo como lo sueña Sevilla y como lo siente Sevilla, para mí es el templo del toreo. Gracias a Dios he podido tener triunfos en Sevilla. Este año ha sido una feria importante para mí y las sensaciones en Sevilla son únicas«, aseguró.

Ampliar FIT

No obstante, apuntó que Madrid es la plaza «más importante, la que marca la carrera y la vida de los toreros y las temporadas. Todo lo que allí ocurre tiene mucha repercusión. Hay muchas plazas importantes, pero siempre soñamos con abrir la Puerta Grande de Madrid». Sin embargo, recordó la importancia de «triunfar en todas, acoplarse a todas las plazas y dar lo mejor de ti en todas las plazas».

Los alumnos de la Escuela le preguntaron también, sobre cómo fue capaz de sobreponerse y volver a torear tras su grave percance en Madrid: «Hay momentos bonitos y otros muy duros. La tarde de mi gran percance fue la peor tarde para mí«.

Según contó, esa tarde era una «apuesta arriesgada. Seis toros con mucho que ganar y también mucho que perder. Me cogió el primer toro y me partió el cuello, y ha sido durísimo. Estuve cuatro meses inmovilizado…».

Ampliar FIT

No obstante, de Justo la vocación, la ilusión le hizo marcarse una fecha para reaparecer, cinco meses después. «Ese día en Almería hice el paseíllo llorando. Pensé que ese día en Madrid se había acabado todo y volver a vestirme de torero fue algo muy bonito. La ilusión lo puede todo».

Emilio de Justo tiene una forma muy personal de vestir de luces, con bordados muy barrocos que llaman mucho la atención. «Desde niño me han gustado mucho los vestidos de toreros. No soy partidario de la modernidad de los trajes de luces de ahora. Me gusta el clasicismo. Los bordados de toda la vida y cargados de oro».

El próximo sábado 22 de junio, torea en Badajoz en la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza y junto a Ginés Marín. «Me hace mucha ilusión torear en Badajoz. Solo he toreado una vez en 2021, antes del percance. Fue una tarde que se vivieron momentos importantes y me dejó un recuerdo muy bonito y me hace mucha ilusión volver a su feria ojalá podamos disfrutar también».

En la jornada, estuvo acompañado por los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz, por su profesor el maestro Luis Reinoso el Cartujano, por el gerente de la Fusión Internacional por la Tauromaquia, José Cutiño y por la Coordinadora de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, Inmaculada Galache, así como por cientos de aficionados.