«La alternativa del Chorlo es ideal para recuperar Villafranca»

La plaza de toros de Villafranca de los Barros acogerá el próximo domingo una corrida mixta que supondrá la alternativa de Jesús Díez 'El Chorlo', en un paseíllo en el que estará acompañado por Antonio Ferrera, José Manuel Garrido y el rejoneador portugués João Ribeiro Telles. En este festejo, organizado por la empresa Iberia Toros, se lidiarán seis reses de Voltalegre para los matadores de a pie y uno de Ribeiro Telles para rejones. Al frente de la organización del festejo en Villafraca estará el empresario pacense Ignacio Moreno de Terry, en lo que será la primera iniciativa de esta firma en la región.

–¿Qué ha llevado a Iberia Toros a elegir Villafranca para debutar en Extremadura?

–Hace cinco meses nos surgió la oportunidad y comenzamos a buscar una fecha que pudiera ajustarse a nuestro proyecto. Al final decidimos encuadrar el festejo dentro de las fiestas del Pilar y comenzamos a contactar con instituciones, empresas y profesionales para dar el mayor realce posible a la corrida. Villafranca, además, suponía el reto de volver a dar un festejo mayor en una plaza en la que no se daba un festejo mayor desde hace más de 14 años y eso nos motivaba especialmente.

–¿Por qué celebran ahora la alternativa del Chorlo?

–Jesús ha tenido una carrera como novillero muy digna y dentro del mundo del toro siempre se han comentado las tremendas condiciones que atesora. Tiene un gran valor, además de un gran concepto del toreo, lo que le ha llevado a cosechar muy buenas críticas en sus comparecencias en la plaza de toros de Las Ventas, en donde se ha enfrentado a novilladas muy duras. Tanto él como su apoderado, Tomás Campuzano, nos manifestaron su interés por tomar la alternativa y la proximidad de Villafranca a Llerena, su localidad natal, hace que esta oportunidad sea perfecta. A nosotros nos hacía especial ilusión dotar a este festejo de una singularidad especial y una alternativa es una de las más bonitas que puede haber. Estamos convencidos de que la alternativa del Chorlo es ideal para recuperar Villafranca.

–El cartel de la alternativa lo completan Antonio Ferrera, José Manuel Garrido y João Ribeiro Telles. ¿Cómo se ha logrado configurar este paseíllo?

–La generosidad de los dos matadores de toros, amigos personales del toricantano, ha sido decisiva a la hora de lograr rematar este cartel, en el estamos muy satisfechos de poner contar también con la presencia de la mayor figura actual del rejoneo portugués. Nuestra forma de trabajar siempre pasa por contarle nuestro proyecto a los toreros con los que queremos contar y tratar de involucrarlos en el proyecto más que negociar con ellos, pero en esta ocasión ha sido especialmente fácil. Poco se puede añadir al excepcional momento que atraviesa Antonio Ferrera en este final de temporada y hay que destacar la altura que ha alcanzado el toreo de Garrido a lo largo del todo el año. Estoy seguro de que la próxima temporada vamos a oír hablar mucho de Jose Garrido.

–Después de este festejo, ¿tiene previsto su empresa acometer más proyectos en Extremadura?

–Este año hemos dado festejos en Andalucía, Aragón y ahora en Extremadura. Somos una empresa de reciente creación y no renunciamos a enfrentarnos a nuevos retos ni en Extremadura, ni en ninguna otra región. No voy a esconder que siendo de Badajoz y antiguo alumno de la escuela taurina pacense, me hace especial ilusión trabajar en mi tierra.

–Los festejos que han organizado hasta ahora han ido acompañados de multitud de actividades paralelas. ¿Será así también en Villafranca?

–Cada uno tiene su forma de trabajar, pero para nosotros es fundamental la creatividad y la innovación. Siempre tratamos de involucrar al tejido social y empresarial de las comunidades en las que desarrollamos los festejos y en esta ocasión no va a ser distinto. Si queremos que una corrida sea un éxito, debemos hacer partícipes a todos los estamentos de la localidad.