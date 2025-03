El talento de los artistas extremeños llega a ARCO

Diez extremeños exhibirán su obra en la 43ª edición de ARCOmadrid 2024, la feria de arte contemporáneo más importante de nuestro país de la mano ... de la Diputación de Badajoz, que presentará del 6 al 10 de marzo en Ifema una selección de la obra reciente de artistas que han expuesto en la sala Vaquero Poblador o lo harán próximamente.

El más joven del nutrido grupo de artistas extremeños que acudirán a este magnífico escaparate para los artistas es Adrián Rolo Cuevas (Badajoz, 1997), un artista plástico y escultor, cuya obra se puede ver hasta el 3 de abril en la Galería Arte Joven de Badajoz en la exposición 'Amalgama' junto con la de Laura Lausilla y Borja Godoy Lavin. A pesar de su juventud, Adrián Rolo tiene ya una amplia trayectoria que abarca una década, en la que sus obras han estado presentes en 36 exposiciones en varias comunidades autónomas, tanto grupales como en solitario. Rolo, que utiliza una amplia gama de colores vivos que se han convertido en su marca personal, ha tocado diferentes estilos, desde el realismo, pasando por retratos y el surrealismo. Es la primera vez que acude a ARCO, y asegura que estar en un evento de esta categoría es una oportunidad enorme para él y le hace muchísima ilusión que una de sus obras esté en ARCO, ya que hará que le conozca mucha gente –el año pasado visitaron la feria 95.000 personas, entre coleccionistas, profesionales del mundo del arte y público en general– y le ofrece la posibilidad de hacer relaciones con otros artistas, aunque confiesa que a nivel personal le da mucho vértigo porque están siendo meses de muchos cambios para él y gestionarlo todo le resulta difícil. Rolo afirma ilusionado que 'Cielo perfumado', acrílico sobre lienzo (2023), el cuadro que expone en ARCO, cuenta una leyenda de la mitología balinesa «porque me atrae mucho la simbología y la espiritualidad, es una obra en la que he puesto mucho cariño, es una transformación de otra obra que tenía porque me gusta coger cuadros y volver a darles una vuelta de tuerca y transformarlos para que reflejen cómo me siento ahora».

Acompañarán a Rolo en el stand de la Diputación de Badajoz en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España Alfonso Doncel (Badajoz, 1963), cuya exposición puede verse en la actualmente en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, lleva a ARCO la obra 'BRUTnature PALM IV, de madera tintada, acero inoxidable y leds (2023).

Isabel Flores (Hornachos, 1989) expondrá en ARCO 'Composición con Lacería 1 y 5', de cerámica esmaltada, forja lacada al horno y pintura sobre tela (2023)

El reconocido escultor José Luis Hinchado (Badajoz, 1985), que fue el primer artista que expuso en la sala Vaquero Poblador de El Hospital Centro Vivo y es autor también de la 'Encina cúbica', escultura se entrega cada año a los premiados como 'Extremeños de HOY', llevará a ARCO la obra 'Animales irracionales', de hierro, pintura y vídeo (2024).

Larrondo (Villafranca de los Barros, 1958) expondrá en ARCO 'God fish', óleo sobre lienzo (2003).

José Luis Macías (Cáceres, 1963) mostrará en ARCO 'Diluvio azul Prusia', en técnica mixta (cemento, marmolina, pintura acrílica, pigmentos, cristal molido y resina) (2023).

María Jesús Manzanares (Cáceres, 1970) lleva a ARCO 'Nuestro río', una obra realizada con maletines de pintor, dibujo sobre papel y objetos (2023).

Lourdes Murillo (Badajoz, 19624) expondrá en ARCO 'Nocturno', óleo sobre lienzo (2024).

Miguel Sansón (Almoharín, 1961), que es el autor de la llamativa escultura de seis metros de alto que conmemora los 40 años de ayuntamientos democráticos que presiden uno de los patrios de El Hospital Centro Vivo, exhibirá en ARCO 'El abrazo', una obra de hierro cortado, moldeado, pulido y dorado (2019)

Por último, Adrián Ssegura (Cáceres, 1985) llevará a ARCO 'Naturaleza muerta en Hammerfest', una obra realizada en técnica mixta sobre lienzo (2024).

También estarán presentes en ARCO galerías extremeñas como la de Ángeles Baños de Badajoz, que expondrá obras de las artistas Celia Irina González, Yaima Carrazana y Laura González Cabrera. La galería Helga de Alvear tendrá una importante presencia en la feria.

Esta información está recogida en la newsletter cultural 'Serendipia', que puede recibir gratuitamente cada jueves en tu correo electrónico si te suscribes en este enlace.