Robe llega al Museo del Prado

La música y letra del último disco de Robe ha llegado al Museo Nacional del Prado. Las redes sociales del centro museístico han sorprendido este ... jueves al ponerle imágenes a la canción 'El poder del arte' del último disco Roberto Iniesta 'Robe' titulado 'Se nos lleva el aire', el más largo de su carrera.

Una combinación que a priori no parece que encaje se convierte en una delicia para la vista y oídos. «Un tema que demuestra que existe un vínculo entre dos disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas inspiradoras», indica el Museo del Prado.

La inconfundible voz de Robe acompañada de la alabada composición 'El poder del arte' va sonando mientras en imágenes vas viendo las pinceladas de Rubens en 'Danza de personajes mitológicos y aldeanos', los trazos de Francisco Collantes en el cuadro 'El incendio de Troya', los claroscuros de Salomon Koninck en 'El filósofo', el desgarrador dolor de 'Séneca abriéndose las venas' de Manuel Domínguez Sánchez o las escenas de destrucción de Pieter Bruegel el Viejo en 'El triunfo de la muerte'.

El Museo del Prado destaca que durante los más de 9 minutos de duración de 'El poder del arte' se defiende que «el arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte», resalta. «Esta colaboración inesperada entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas», añade.

'El poder del arte' demuestra que existe un vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras.

«La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene» Robe

Agradecimiento de Robe

El artista extremeño ha querido agradecer este experimento de mezclar ambas disciplinas con un mensaje que reproduce el Museo del Prado en su página web.

«La palabra inerte (sin vida) procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida? La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado».

Pocos hubieran imaginado esta combinación en sus inicios en Plasencia cuando vendía papeletas a mil pesetas para costear la maqueta 'Rock transgresivo' o su primer álbum de estudio 'Tú en tu casa, nosotros en la hoguera'. Tampoco el Robe de aquella época.

'Se nos lleva el aire' Letra de la canción 'El poder del arte' del último disco de Robe

Demasiada droga solo para mí

Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí

Demasiado tiempo sin saber de ti

Me he quedado atrapado en el puto pasado

Y no puedo salir

Demasiada droga hasta para mí

Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí

Demasiadas horas solo para mí

Me he quedado atrapado en el puto pasado

Y no puedo salir

Tengo una mala noche a cualquier hora

Canta una cancioncita conmovedora

Que me sacuda el alma

Que me desarme entero

Que me desnude el alma

Y que se me erice el pelo

Ay, ay, ay, ay

Ay, hay algo en esta canción

Que me enerva

Y es que deja en la boca un sabor

Como a mierda

Pues canta otra cancioncita enjuagadora

Que tenga propiedades demoledoras

Que me derrumbe el alma

Que me derrumbe entero

Que me reviente el alma

Y que me reviente dentro

Y de pronto supe cuál es la razón

Al menos unas pocas horas

Y me agarro a aquel recuerdo que guardé

Dentro de mi memoria

Y todo se recolocó

Se hizo la luz en el infierno

Y todo gracias a nosotros dos

Que estábamos luciendo

Ay, ay, ay, ay

Voy cogiendo carrerilla

Para emprender el vuelo

Sentado en esta silla

Oh, nene

Empiezo ya a sentirme mejor

Puede

Que el mundo amaneciera distinto

Sí, nene

Empiezo ya a sentirme mejor

Puede

Que ya nunca vuelva a ser el mismo

Nada es impensable

Nada es imposible

Mientras suena esta canción

Choca lo imparable

Con lo inamovible

Dentro de mi corazón

Y me hago reventar

Ya no queda nada del ayer

Parece buen momento de empezar de nuevo

Y empiezo a disfrutar

Y ya no queda nada por hacer

Parece buen momento de tocar el cielo

Sé que puede que mañana

Ya no nos quede nada

Y ya nada importe

Voy alzando la mirada

Y casi no se ve nada

Nada que importe

Tal vez si pudiera hablarte

De si fuera cierto

Que el poder del arte

Bien nos pudiera salvar

De una vida inerte

De una vida triste

De una mala muerte

Bien nos pudiera salvar

Ay, ay, ay, ay

Y de pronto supe cuál es la razón

Al menos unas pocas horas

Y me agarro a aquel recuerdo que guardé

Dentro de mi memoria

Y todo se recolocó

Se hizo la luz en el infierno

Y todo gracias a nosotros dos

Que estábamos luciendo

Y todo se recolocó

Se hizo la luz en el infierno

Y todo gracias a nosotros dos

Que estábamos ardiendo

Ay, ay, ay, ay

Hay algo en esta canción

Que me atrapa

Y es que deja en el aire un olor

Como a napalm

Me encanta el olor a Napalm por la mañana