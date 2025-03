Miguel Lorenci Madrid Viernes, 13 de diciembre 2024 | Actualizado 14/12/2024 00:07h. Comenta Compartir

«Sin memoria y sin palabras no somos nada». Bien lo sabe Julián Quirós (Guareña, Badajoz, 1969) periodista y director de ABC que publica su segundo poemario. A caballo entre un inquietante presente, mentiroso e incierto, y un pasado que se difumina, 'Antes de que Google nos alcance' (Reino de Cordelia) engavilla unos versos ora críticos ora emocionales, nunca nostálgicos, en los que se confrontan las amenazas de una revolución tecnológica que dinamita verdades y certezas con un tiempo predigital que se desdibuja.

«No tengo fobia a la tecnología. Al contrario. Es prodigiosa, pero aliada con discursos ideológicos dominantes, se torna muy peligrosa», señala Quirós. Frente a sus aspectos «muy positivos» está «el descreimiento y esa distancia por lo que tiene de borrado brutal, de manipulación y deshumanización», agrega Quirós sin ánimo apocalíptico.

Lamenta que nos confiemos de modo temerario e inconsciente a la todopoderosa e implacable memoria digital «que nos resetea en ese borrado brutal de lo que somos», denuncia. «En el momento en que Google nos alcance, como ya ha hecho, no seremos nada, salvo lo que diga el algoritmo», aclara el título. La idea de que ya no recordamos, de que nos dicen, está en todos los poemas. Nos están lijando, igualándonos a todos. Cada vez hay menos diferencias, y eso me asombra», señala.

Ampliar Portada del libro. Reino de Codelia

Escribe Quirós que «la mentira se abre paso a dentelladas», hasta hacerse «aceptable en las relaciones humanas, afectivas y laborales. «Sabemos que todo el mundo miente, pero ahora la trola ha dejado de estar mal vista. La mentira institucional no se sanciona socialmente, como vemos en política, y demasiada gente se conduce en la vida a través de la mentira», apunta.

Falsedades

«La digitalización es una herramienta sistemática para mentir y construyen falsas realidades, incluso relativas al pasado, y con realidad extrema en un ataque brutal contra el humanismo», dice Quirós. Algo que «volatiliza la confianza en la imagen, que era una verdad incontestable». «Los periodistas debíamos verificar la palabra dicha, y ahora lo manipulable es lo audiovisual. La mentira irrumpe de una manera tan diabólica y rápida que nos faltan certidumbres», lamenta.

«Somos lo que nos decimos y recordemos. Palabra y memoria, los elementos de la poesía. Estamos obligados a perseverar y ser exigentes con el valor de la palabra, nuestro instrumento para relacionarlos», plantea. «Si nos falla, si dejamos de confiar en ella, no podremos confiar en el ser humano y caeremos todos», advierte.

Una poesía que no es iluminación y chispa para Quirós, que contrapone la urgencia informativa al reposo que incuba unos poemas que deja «dormir» hasta que toman todo su sentido. «La poesía es depurativa, antagónica a la urgencia periodística. Pero hay conexión entre un verso y ese titular que queremos convertir en imágenes», plantea «No nos gusta escribir largo. No queremos dar trabajo al lector, y eso ayuda en la poesía» dice reconociendo el vínculo entre profesión y vocación.

«La poesía siempre ha sido de inmensas minorías, pero no decae. Hay quien la da por muerta pero mantiene un alma que no tiene ningún otro género», dice un devoto de los versos de Juan Ramón Jiménez «que, como Picasso se reinventaba sin desmayo», concluye este periodista que se dio a conocer como popeta con 'Pérdidas y ganancias' (2021).

Ha repartido Quirós sus más de treinta años de trayectoria periodística entre cuatro rotativos. Desde 2020 dirige el diario ABC, como antes pilotó Las Provincias de Valencia y Hoy de Extremadura, tras ser subdirector de Sur de Málaga. Atesora reconocimientos como el Premio Eisenhower Fellowships First Amendment por la defensa de la libertad de expresión, la Medalla de Honor de la Asociación de la Prensa de Málaga y el Premio a la Trayectoria Profesional de la Comunidad Valenciana.

