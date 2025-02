Billie Eilish y Beyoncé pondrán la nota musical en la gala de los Oscar Interpretarán 'Be Alive' y 'No Time To Die', las piezas nominadas a mejor canción original para 'El método Williams' y 'Sin tiempo para morir', respectivamente

Billie Eilish y Beyoncé serán dos de las superestrellas que ponga la nota musical en la gala de los Oscar, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La primera, junto a su hermano, el artista y productor Finneas, interpretará 'No Time To Die', la pieza que compusieron para la última película de James Bond, 'Sin tiempo para morir'. Beyoncé, por su parte, cantará 'Be Alive', el tema que coescribió para la película 'El método Williams', sobre el padre de las leyendas del tenis Venus y Serena Williams.

Las dos piezas están nominadas a mejor canción original, categoría por la que compiten también la estrella de la música countre Reba McEntire, que subirá al escenario para cantar 'Somehow You Do', pieza escrita por Diane Warren para la película '4 días', y el colombiano Sebastián Yatra, que interpretará en directo y en español la canción 'Dos oruguitas', escrita por Lin-Manuel Miranda, de la cinta de animación 'Encanto'.

No estará, sin embargo, el quinto nominado en la categoría, Van Morrison, autor de 'Down To Joy', la canción de 'Belfast'. Cuentan los organizadores, que el compositor ha rechazado actuar en los Oscar por la apretada agenda de su gira.