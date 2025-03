Víctimas del apagón sonoro del Bernabéu, como Aitana y Lola Índigo, lamentan la suspensión de sus conciertos

Miguel Lorenci Madrid Sábado, 14 de septiembre 2024, 12:43 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

El apagón sonoro del Bernábeu y la suspensión de los conciertos en el estadio ha dejado desconcertadas, valga el juego de palabras, a Aitana y Lola Índigo. Las dos artistas que movilizan masas de seguidores que llenan estadios, han expresado su estupefacción tras el anuncio de la suspensión y aplazamiento de las actuaciones programadas en el estadio. No habrá nuevas fechas definitivas hasta que se solvente el aislamiento acústico del mastodóntico estadio, en guerra con los vecinos de Chamartín que han ganado una notable batalla en su guerra contra el ruido y las incomodidades.

Se calcula que se habían comprado casi 250.000 entradas para eventos organizados por diversas promotoras. Las organizaciones de consumidores tranquilizan a quienes ya compraron su loalidad y les recuerda que tienen derecho a la devoción.

El Real Madrid, que invirtió 1.250 millones de euros en la renovación de su estadio, anunció el viernes su decisión, anticipada por Relevo, de aplazar todos los eventos musicales en flamante sede al menos hasta abril de 2025. Es una importante victoria en la batalla de que los vecinos del gigantesco complejo que se alza en el corazón del exclusivo y caro barrio de Chamartín, había planteado ante a los reiterados incumplimientos de la normativa sobre niveles de ruido.

Se suspenden las actuaciones previstas en los próximos meses y se buscan soluciones técnicas que serán complejas. El eterno rival, el Atlético de Madrid, se desmarca y no saldrá en ayuda de los merengues. No acogerá conciertos ni eventos extradeportivos en su estadio Civitas Metropolitano hasta que concluya la temporada para preservar el césped de su campo.

Pesar

Con dos conciertos programados para los próximos 28 y 29 de diciembre, Aitana no tardó en expresar su desconcierto y su tristeza ante la suspensión a través de un vídeo que difundió en sus redes sociales. La cantante catalana, que había agotado unas entradas que costaron entre 43 y 140 euros, se disculpa con sus seguidores sin ocultar su malestar y anuncia que los shows han sido reprogramados para el 27 y el 28 de junio del 2025.

Asegura Aitana estar en «estado de 'shock'» por lo ocurrido. Lamenta «profundamente» no poder ofrecer los esperadísmos conciertos, pero deja meridianamente claro que la decisión escapa a su control. Agradece el apoyo de sus fans y promete que se tomarían las medidas necesarias para compensar la cancelación. Su equipo trabaja en la búsqueda de soluciones alternativas y ella asegura que seguiría adelante pese a este contratiempo. «Me han confirmado nuevas fechas. No puedo explicar lo que siento, sé que mucha gente de fuera de Madrid y de España incluso que ha comprado billetes, hoteles para estar esos días han organizado vuestra vida y navidades. No está en mi mano», lamenta.

También ha expresado en redes su decepción, pesar y desconcierto Lola Índigo, que tenía anunciado su concierto para el próximo 22 de marzo y lo aplaza hasta «pronto». «Estoy triste», escribe la cantante madrileña en su cuenta de X . Como Aitana, Índigo había vendido todas las localidades con precios entre los 30 y los 58 euros.

También se debe reprogramar a una fecha aún por determinar el concierto de Dellafuente previsto para el 15 de noviembre. Pero la primera y definitiva suspensión será la del festival Music Bank que se debía celebrar el próximo 12 de octubre y que incluía las actuaciones de las ocho bandas más populares del K-Pop coreano como Enhypen, Aespa, BoyNextDoor o Kiss of Life. Las entradas, casi agotadas, costaban entre 80 y 350 euros.

Se estima que son unas 250.000 personas las afectadas por la suspensión o el cambio de fechas de los espectáculos. «Si eres uno de los afectados, tienes derecho a recuperar tu dinero y a que te indemnicen con los gastos de transporte y alojamiento que hayas realizado y que no sean reembolsables», señala Facua, la asociación de consumidores y usuario a quienes ya habían adquirido sus localidades.

Los vecinos de Chamartín no han parado de quejarse del ruido desde la reapertura del estadio por el que han desfilado Taylor Swift, Duki, Manuel Carrasco, Karol G o Luis Miguel. El club acordó con el Ayuntamiento madrileño que los conciertos acabaran antes de las 23.00 horas para respetar el descanso de los vecinos. Pero la asociación vecinal Perjudicados por el Bernabéu planteó una querella contra el Real Madrid por delito medioambiental, admitida a trámite el 24 de julio, por la que el próximo 24 de octubre tendrá que comparecer su administrador.

El Real Madrid ha anunciado obras de insonorización en el estadio para controlar los niveles de ruido. Se debería aislar de las zonas abiertas, sellar los puntos del estadio por donde se escapan los decibelios y utilizar pantallas y lonas acústicas.