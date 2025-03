Teatro, títeres, ópera y cine conforman la oferta del Teatro Real para los más jóvenes

COLPISA Lunes, 10 de junio 2024, 18:12 Comenta Compartir

El Real Teatro del Retiro -el lugar donde el coliseo madrileño programa actividades para el público infantil y juvenil- ha presentado este lunes su segunda temporada, que incluye 258 funciones, de las cuales 132 tienen carácter familiar y 126 están diseñadas para los escolares. Además se incorporan al cartel 18 talleres familiares. La nueva temporada empezará en otoño e incluirá eventos significativos, como una nueva producción de la ópera 'El niño y los sortilegios', de Maurice Ravel, con dirección musical de Miguel Huertas y dirección de escena de Alfonso Romero, enmarcada en el programa Opera Estudio del Teatro Real.

Además, se repondrá 'La cenicienta', de Pauline Viardot, que se presentó la pasada temporada, con dirección musical de Francisco Soriano y dirección de escena de Guillermo Amaya. En ambas producciones participarán los cantantes y pianistas del proyecto Crescendo.

También habrá cuentos con música en vivo: 'Pinocchio… ¿Dónde estás?', con partitura de Miquel Ortega, puesta en escena de Cristina Cubells e interpretado por los jóvenes de Crescendo; 'Historia de Babar, el pequeño elefante', con música de Francis Poulenc y, finalmente, 'Un cuento de hadas: el zar Saltán', que evocará la atmósfera mágica del cuento de Pushkin, con música de Nikolái Rimski-Kórsakov.

El cine, también con música, retorna a la programación con 'Pedro y el lobo live', una cinta de animación dirigida por Suzie Templeton con música de Serguéi Prokófiev, que se presentará con la interpretación de la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Lara Diloy.

Completan la oferta cinematográfica dos programas con clásicos del cine mudo acompañados por la Orquesta Jazz on Five y la Orquesta Agrupación Caspervek, respectivamente. Asimismo, habrá varias piezas de los títeres y el teatro de objetos, con música en vivo, como por ejemplo 'El gato con botas', de la compañía Per Poc Marionetas.

Actualidad

La compañía LaJoven ofrece tres interesantes producciones teatrales que exploran e indagan en temas candentes de la actualidad, todas con la dirección de escena de José Luis Arellano: el papel de la mujer en el deporte en 'Playoff' -con música de Luis Delgado y texto de María Buchaca-; la relación de la mujer y el poder en 'María (Estuardo)' –a partir de la biografía de Maria Stuarda, de Stefan Zweig- y el miedo a enfrentarse a uno mismo y su propia historia en 'Un monstruo viene a verme', a partir de la novela de Patrick Ness.

Por añadidura, volverá Flamenco Emergente -con jóvenes artistas premiados en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid (2024)- y varias modalidades de conciertos: el Concierto de Apertura con los Pequeños Cantores de la ORCAM dirigidos por Ana González; el Concierto de Navidad con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y la Camerata de Cuerdas, con dirección de Lara Diloy; el Miniconcierto de piano, con juegos participativos con la pianista Constanza Lechner, el Concierto de la Agrupación Musical Inclusiva con niños y jóvenes de distintas capacidades y, coronando la temporada, el Concierto de Verano, con el Coro de Jóvenes de Madrid, bajo la dirección de Juan Pablo de Juan.

Además, la nueva temporada pondrá en marcha el proyecto 'Micro-óperas', coordinado por el compositor José María Sánchez-Verdú, catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en colaboración con la Escuela Superior de Canto de Madrid y la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que contempla la realización y presentación de cuatro óperas de pequeño formato en torno a una misma temática, en las que colaboren jóvenes compositores, dramaturgos, directores de escena y cantantes.