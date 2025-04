Taylor Swift triunfa en los MTV MVA y anuncia el lanzamiento de su nuevo trabajo Su canción 'All too well' se alzó con el premio al mejor videoclip del año, mejor vídeo en formato largo y mejor dirección

joaquina dueñas Lunes, 29 de agosto 2022, 16:55 | Actualizado 17:45h.

La cantante Taylor Swift ha triunfado en la última edición de los Video Music Awards (VMA) que otorga la cadena MTV celebrados en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey. La estadounidense ha recibido el máximo reconocimiento por su canción 'All too well', mejor videoclip del año, además de mejor vídeo en formato largo y mejor dirección. La artista quiso responder a estas distinciones y al apoyo incondicional de sus seguidores anunciando la fecha de su nuevo disco para el próximo 21 de octubre. Con el título 'Midnights', recopilará trece temas en los que la cantautora relatará otras tantas historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

Swift aprovechó su intervención para destacar el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y subrayó el hecho de que este año hayan sido nominadas cuatro directoras de videoclips. Los discursos feministas y los mensajes de empoderamiento de la mujer son habituales tanto en sus canciones como en sus discursos.

No en vano, a lo largo de su carrera ha tenido que superar desde el escrutinio público de su imagen física, que llegó a provocarle desórdenes alimenticios, hasta los desprecios de compañeros de profesión. Así sucedió en 2009 cuando en la edición de aquel año de los MTV VMA fue también la ganadora en la categoría de mejor vídeo musical y Kanye West subió al escenario para decir que «para mí el mejor vídeo es el de Beyonce, pero no te preocupes, dejaré que termines tu discurso». Un mensaje que la joven Swift, de apenas 19 años, vivió como una auténtica humillación. Con los años, la cantante se ha desquitado pulverizando numerosos récords de la industria musical, desbancando incluso a los Beatles al conseguir colocar tres álbumes seguidos en el número 1 de ventas en el Renio Unido.

Otra de las triunfadoras de la noche fue la rapera Nicki Minaj, 17 veces nominada a los VMA y cinco veces ganadora. Recibió el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard además del de mejor vídeo de hip hop por 'Do we have a problema?'. Lil Nas X y Jack Harlow lograron tres estatuillas conjuntas por su versión de la canción Industry Baby, y Harry Styles recogió el premio al mejor álbum del año por 'Harry's house', y mejor videoclip pop y mejor cinematografía para 'As it was'. Harlow obtuvo además una estatuilla por 'First class' como mejor canción del verano.

El discurso más aplaudido de la noche fue el de Bad Bunny que consiguió el premio al mejor artista del año: «Siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez, de puerto Rico para el mundo entero».