Taylor Swift hace historia en los Grammy al recibir su cuarto premio al álbum del año

Fue una noche especialmente femenina: los premios más importantes de la velada fueron para ellas. Pero fue, sobre todo, la noche de Taylor Swift que, sin acaparar tantos trofeos, hizo historia este domingo en los Grammy al alzarse con el premio al álbum del año por 'Midnights'. Sumaba así el cuarto gramófono de su carrera en esta categoría y se convertía en la única estrella en alcanzar este hito, superando a leyendas de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que lo obtuvieron tres veces cada uno.

El público del Crypto.com Arena de Los Ángeles fue testigo de este nuevo récord para la artista de 34 años de West Reading, Pensilvania, que venció en el codiciado galardón a 'World Music Radio' (Jon Batiste), 'The record' (boygenius), 'Endless Summer Vacation' (Miley Cyrus), 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' (Lana Del Rey), 'The Age of Pleasure' (Janelle Monae), 'GUTS' (Olivia Rodrigo) y 'SOS' (SZA) con un disco que también logró el Grammy al mejor álbum vocal de pop. Se lo entregó, por cierto, Céline Dion, retirada de la vida pública tras ser diagonisticada del síndrome de la persona rígida. «Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón», confesó la cantante canadiense.

En el escenario de la gala, presentada por el cómico Trevor Noah, Swift dijo que estaba encantada con el premio y que seguiría escribiendo y cantando canciones. «Me hace muy feliz», explicó. «Lo único que quiero es seguir haciendo esto». La artista, que se encuentra en medio de la gira de conciertos más taquillera del mundo, aprovechó el momento para anunciar que publicará un nuevo álbum, 'The Tortured Poets Department', el 19 de abril. «Quiero dar las gracias a los fans contándoos un secreto que os he estado ocultando durante los últimos dos años», avanzó Swift antes de hacer público el nuevo LP.

Y mientras la novia de América se alzaba con dos estatuillas, la camaleónica Miley Cyrus (Franklin, Tennessee, 31 años) lograba otros dos –ojo, los primeros grammys que conseguía en toda su carrera musical– por 'Flowers', el de mejor interpretación solista de pop y uno de los más importantes de la noche, el de grabación del año. Cyrus se disputaba el galardón con otras artistas como Billie Eilish o la propia Taylor Swift, pero este tema con el que convirtió la ruptura con Liam Hemsworth en un canto al amor propio y al empoderamiento se llevó finalmente la estatuilla. «Gracias. Pero no cambiaría nada. Mi vida ya era fabulosa ayer. Por favor, no penséis que esto es importante... es decir, sí que lo es, gracias», dijo tras recoger el premio.

Billie Eilish (Los Ángeles, 22 años) tampoco se fue de vacío. Para ella fue el tercer galardón más importante de la noche. 'What Was I Made For?', la pista que ella y su hermano Finneas escribieron para la banda sonora de la película 'Barbie', se llevó los premios a la canción del año y a la mejor canción escrita para medios visuales. Otra mujer, la cantante de R&B y pop Victoria Monét (Atlanta, 34 años), se convirtió en la mejor artista revelación. Monét también obtuvo los gramófonos al mejor álbum de R&B y a la mejor ingeniería de álbum, no clásico, por 'Jaguar II'.

Tracy Chapman, durante su actuación.

No fue una gran noche para SZA, las siglas detrás de las que se esconde Solána Imani Rowe, de 34 años. Y es que la de San Luis, Misuri, acudía a la gala como la gran favorita, con nueve candidaturas, pero al final solo obtuvo tres estatuillas menores: a mejor interpretación vocal de pop, dúo o grupo por la canción 'Ghost in the Machine' junto a Phoebe Bridgers, a mejor canción de R&B por 'Snooze' y a mejor álbum de R&B progresivo por 'SOS'.

Finneas y Billie Eilish tras ganar el Grammy a la canción del año.

Skrillex, Fred Again y Flowdan consiguieron el premio a la mejor grabación dance/electrónica del año con 'Rumble'. Fred Again también obtenía el gramófono al mejor álbum de dance/electrónica por 'Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)', mientras que Kylie Minogue se hacía con el Grammy a la mejor grabación de pop dance por 'Padam Padam'.

En el caso del rock, el metal y la música alternativa, boygenius lograba estatuillas, dos de ellas por 'Not Strong Enough', a la mejor interpetación de rock del año y la mejor canción de rock, y la tercera por 'The Record', el mejor álbum de música alternativa. Paramore se tuvo que conformar con dos gramófonos, uno a mejor álbum de rock por 'This Is Why' y otro a la mejor interpretación de música alternativa por 'This Is Why'. Por su parte Metallica obtuvo el Grammy a la mejor interpretación de metal por '72 Seasons'.

Otros premios destacables fueron el de Peso Pluma, que se llevó el Grammy al mejor álbum de música mexicana por 'Génesis' y Karol G, que obtuvo el de mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito'. Además, los Beatles se llevaron ganaron el trofeo al mejor vídeo musical por 'I'm Only Sleeping', mientras que el premio al mejor álbum de rock latino fue para dos discos debido a un insólito empate: 'Vida cotidiana' de Juanes y 'De todas las flores' de Natalia Lafourcade.

Idéntico interés que los premios acapararon las actuaciones que jalonaron la gala. Desde Miley Cyrus hasta Dua Lipa, pasando por Billy Joel o Joni Mitchell. Dos destacaron por encima de todas, el tributo de Annie Lennox a la fallecida Sinead O'Connor y la emoción de volver a ver a Tracy Chapman sobre el escenario, después de casi una década fuera de él, coomo estrella invitada del músico de country Luke Combs, que ha vuelto a convertir 'Fast Car', la canción que Chapman publicó en 1988, en un éxito.