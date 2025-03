'La Sonnambula' abre con éxito en Villanueva la nueva edición de Ópera en la Vera

Si estamos de acuerdo en que el éxito de un espectáculo puede medirse por el número de espectadores y por su grado de satisfacción, la ... representación de la ópera 'La sonnambula', que tuvo lugar en la noche del viernes en el pabellón multiusos de Villanueva de la Vera, hay que considerarla un éxito rotundo con el público puesto en pie al final de la representación. Los cantantes, la orquesta, el vestuario, la puesta en escena, todo obtuvo la recompensa del público.

El viernes tuvo lugar la primera de las dos representaciones programadas para esta edición de Ópera en La Vera. Hay que recordar que este festival es de iniciativa privada. Por ello hay que entender el nerviosismo de Juan Urquiola y Mónica Sánchez-Robles, impulsores y gestores del Ópera en La Vera, a través de Ras de Terra, antes de la representación. El festival arrancó el año pasado con L'Elisir d'amore de Donizetti y fue todo un éxito.

Ampliar Uno de los momentos del montaje. Toni Catalá.

Como no hay mal que por bien no venga, el cambio de ubicación ha servido para demostrar que en adelante no va a ser necesario estar pendientes de la meteorología, a expensas de que sea favorable o no: se presente como se presente el día, la representación estará asegurada, con todas las garantías para la calidad exigida.

Al igual que en los teatros populares que acogían las obras de Lope o las óperas de Mozart, el objetivo principal para ellos tiene que ser entretener, que la gente lo pase bien, porque si no hay que echar el cierre.

Hay que destacar, por supuesto, el gran nivel de los artistas, y el amor que muestran por su profesión, pese a lo ingrata que resulta a veces en lo tocante a los ingresos. Estos músicos juegan en primera división pero no se les recompensa como a los buenos futbolistas, que, sin necesidad de ser Messi o Maradona, se ganan la vida muy bien. Annie Fassea en la interpretación de la sonámbula hace una interpretación maravillosa, el figurinismo realizado por Macarena Folache, está en completa armonia con la escenografía de Mónica Sánchez-Robles, jugando lo clásico con el arte contemporáneo, y la escena dirigida por William Constabile Cisco, no deja nada que desear.

Todo esto no hubiera sido posible sin el gran trabajo de Actúa Iberica, equipo de técnicos de montaje y sonido que regularon la acústica del pabellón.