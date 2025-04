Rosalía celebra su cumpleaños con el estreno de 'Omega', su nueva canción

R. C.

F. Morales y G. Salgado Martes, 24 de septiembre 2024 | Actualizado 25/09/2024 10:56h. Comenta Compartir

Rosalía vuelve. Tras lanzar en 2022 su último disco, 'Motomami', y publicar el 15 de agosto una colaboración con la cantante de k-pop Lisa, la artista catalana presentó este martes por la noche su última canción, 'Omega', en el Piromusical de La Mercè en Barcelona.

La nueva canción es una colaboración con Ralphie Choo, un artista revelación de la música urbana española, y la presentó como parte de la 'playlist' que la artista preparó para el evento de música y fuego en la avenida Reina María Cristina, «pensado y hecho» por ella misma, según informó el concejal de Cultura, Xavier Marcé.

Rosalía ha elegido para el lanzamiento de su nuevo single su 32 cumpleaños, si bien es cierto que la catalana llevaba días dejando pistas sobre lo que podría convertirse en un futuro en parte de su cuarto álbum de estudio. Una de las últimas pistas llegó el pasado domingo, cuando a través de su canal de WhatsApp, el medio por el que la catalana suele hacer los anuncios a sus seguidores más fieles, Rosalía compartía un audio de 21 segundos en el que se escuchaba la letra de una canción.

«Tú y yo perdíos entre amapolas/ Tus ojos relucen, son dos pistolas/ Las lenguas se abrazan/ Ya no están solas/ En la memoria me has disparao'», cantaba la catalana. Pocas horas después, y tras unos fans descifrando los mensajes que la artista fue dejando en sus redes sociales, como la imagen de un folio con varios garabatos del símbolo griego omega, la cantante fue la encargada de confirmar los rumores y poner fecha al lanzamiento.

OMEGAAAAAA 🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️🎟️25/9

Con Ralphieeeee Choooooooooooooo 🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎢🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡 pic.twitter.com/t2RCVYTtWP — R O S A L Í A (@rosalia) September 23, 2024

La artista confirmaba la colaboración con Ralphie Choo con un vídeo de ambos montados en una montaña rusa riendo. Choo publicaba el pasado 2023 su primer disco, 'Supernova', un trabajo que alcanzó los primeros puestos en las listas españolas -entró en el puesto 48 de la lista de álbumes- e incluso, un año después, se ha hecho con en el número 1 en la lista de vinilos oficial de España.

Temas

Rosalía