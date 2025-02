La resurrección tecnológica de los Beatles

Ya es oficial. El jueves dos de noviembre el mundo conocerá -y podrá comprar- una nueva canción de los Beatles. Se titula 'Now and Then' ( ... De vez en cuando) y aparece más de 53 años después de la separación de los 'fab four'. Lo han confirmado los dos miembros vivos de la legendaria banda de Liverpool, Paul McCartney y Ringo Starr. Sus voces volverán a unirse a las de John Lennon y George Harrison gracias a la magia de la inteligencia artificial.

Esta esperada y feliz resurrección de los Beatles es posible gracias a la tecnología más audaz que ha permitido mezclar y remasterizar una vetusta grabación y reunir a los cuatro 'escarabajos'. La canción se presenta como «el último tema de los Beatles». John Lennon la grabó en una maqueta en los años 70 del siglo pasado en su apartamento neoyorquino. «Fue escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr y concluida por los dos últimos más de cuatro décadas después», la publicitan los responsables de su rescate y comercialización.

Tras el asesinato de Lennon en Nueva York en 1980, su viuda, Yoko Ono entregó en 1994 a los demás miembros de la banda una casete con el rótulo 'Para Paul' con el material original, las voces y el piano de 'Now and Then', junto a versiones de 'Free As A Bird' y 'Real Love'. McCartney, Harrison y Starr reelaboraron y pulieron el tema que no pudieron publicar.

Las técnicas disponibles hace cuatro décadas no permitían extraer la voz de Lennon con suficiente calidad. Pero con las más avanzadas, lo ha logrado Peter Jackson, cineasta y mago de la tecnología, creador de la trilogía 'El señor de los anillos' o 'King Kong', y productor de la serie documental 'The Beatles: Get Back'. Extrajo la voz de Lennon de la casete, aislándola del piano con la ayuda de la inteligencia artificial.

Voz cristalina

«La voz de John aparecía tan clara como el cristal», dijo Paul McCartney, al anunciar el estreno de la canción. «Es muy conmovedor y todos tocamos con él. Es una grabación real de los Beatles», aseguró a sus 81 años el bajista y compositor del grupo. «Es como si John estuviera entre nosotros», se felicitó el batería Ringo Starr, de 83 años

A George Harrison no le agradaba un tema que tildó de «basura» y en que en principio se negó a trabajar, Aún así se agregaron a la maqueta original pistas de guitarra eléctrica y acústica de Harrison registradas en 1995, seis años antes de su muerte en 2001 a causa del cáncer. La batería de Ringo Starr, el piano, el bajo de Paul McCartney, su voz y de Starr se añadieron el año pasado en un estudio de Los Ángeles. «Nada se ha creado artificialmente o de manera sintética. Todo es verdadero. Solo hemos limpiado algunas grabaciones», aseguró McCartney ante las dudas que generó su anuncio.

La canción se venderá a partir de las dos de la tarde del próximo jueves 2 de noviembre, hora española. Irá acompañada por 'Love Me Do', la primera canción de los Beatles, publicada en octubre de 1962. La víspera se estrenará en YouTube un documental de doce minutos sobre los Beatles. 'Now and then' se incluirá además en la reedición ampliada de los álbumes recopilatorios 1962-1966 y 1967-1970 (conocidos como el álbum rojo y el álbum azul) que se lanzarán el 10 de noviembre.

Los Beatles anunciaron su separación en abril de 1970, seis meses después de publicar el mítico álbum 'Abbey Road' y uno antes de 'Let it be'. En sus diez años de actividad, la banda produjo catorce elepés plagados éxitos, de los se han vendido casi mil millones de discos y cinco películas de culto, como 'A Hard Day's Night' (1964) 'Help!' (1965), 'Yellow Submarine' (1968) o 'Let It Be' (1970). La 'beatlemanía' no cesó ni con el asesinato de Lennon o la muerte de Harrison. Por contra, creció al calor de las jugosas ofertas para reunir al cuarteto mediante la inteligencia artificial.