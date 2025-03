El regreso de Oasis está más cerca que nunca

Leire Moro Lunes, 26 de agosto 2024, 19:03 Comenta Compartir

Las idas y venidas de los hermanos Gallagher suelen ser casi una pieza fija en las publicaciones de cultura musical. Pero esta vez ha sido la revista británica 'The Sunday Times' quien ha soltado la libre asegurando que es el propio Liam quien está alimentando los rumores. No solo hablan de su regreso, sino que ponen fecha para dos multitudinarios conciertos.

Según la publicación británica, «expertos de la industria», Liam y Noel podrían haber solucionado sus diferencias y si la relación se mantiene estable, ofrecerán dos multitudinarios conciertos en Londres y en Mánchester en 2025. Evidentemente, esta información ha desatado las redes. Pero no solo de alegría de los más fanáticos que confían en que este regreso pueda ser una realidad. Los más escépticos no creen en absoluto que este encuentro de los Gallagher se haga realidad nunca. Pero lo que ha hecho inclinarse la balanza hacia el optimismo ha sido que entre las muchas respuestas al post en X (Twitter antes) en el que la revista anunciaba el posible regreso, el propio Liam ha escrito: «Nos vemos en primera fila». Claro que conociéndole, no queda claro si él estará en el escenario o entre el público.

La banda británica de Britpop y rock alternativo formada en Mánchester en 1991, cuyo primer nombre fue 'The Rain', cambiaron su nombre a Oasis y rápidamente se convirtieron en una de las bandas más importantes de los 90. Su primer álbum, Definitely Maybe (1994), tuvo un éxito inmediato, con canciones como «Live Forever» y «Supersonic». El segundo álbum de la banda, (What's the Story) Morning Glory? (1995), consolidó su posición a nivel internacional. Con éxitos como «Wonderwall», «Don't Look Back in Anger» y «Champagne Supernova», el disco vendió millones de copias y llevó a Oasis a la cima de las listas en varios países. Este éxito masivo fue acompañado por una serie de conciertos multitudinarios, incluido el famoso evento en Knebworth en 1996, donde tocaron frente a más de 250,000 personas.

Sin embargo, las tensiones entre los hermanos Gallagher comenzaron a afectar la estabilidad de la banda. A pesar de lanzar álbumes exitosos como Be Here Now (1997), las disputas internas y el agotamiento comenzaron a pasar factura. Aunque el álbum fue inicialmente bien recibido, no pudo mantener el mismo nivel de éxito crítico a largo plazo. Con el tiempo, el sonido de la banda evolucionó, y lanzaron otros trabajos como Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Don't Believe the Truth (2005). A lo largo de su carrera, Oasis experimentó varias alineaciones, pero los conflictos entre Liam y Noel siempre estuvieron en el centro de la banda. Estos conflictos culminaron en 2009, cuando Noel anunció su salida definitiva, lo que marcó el final de Oasis. La banda se disolvió oficialmente, y ambos hermanos siguieron carreras en solitario, manteniendo su influencia en la música británica.

Oasis dejó un legado significativo en la historia del rock, siendo una de las bandas más emblemáticas de su época. Sus canciones siguen siendo populares y continúan influenciando a nuevas generaciones de músicos. A pesar de sus diferencias, el impacto de Oasis en la música y la cultura popular sigue siendo evidente y su música continúa resonando en todo el mundo.