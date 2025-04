El rapero Morad ya puede volver a su barrio de la Florida en L'Hospitalet

Cristian Reino Lunes, 7 de octubre 2024, 14:37 | Actualizado 16:23h. Comenta Compartir

Dos años después, el rapero Morad ha vuelto al barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat, donde creció y donde se hizo cantante de rap. Un juez de Barcelona le ha dado la razón en esta ocasión y ha archivado una causa penal que pesaba sobre el rapero por su supuesta relación con la quema de contenedores y coches y lanzamiento de piedras a policías. En consecuencia, ha levantado las medidas cautelares que le impuso como la prohibición de acercarse al barrio de los Blocs, en la Florida, en L'Hospitalet, escenario de sus videoclips, que le han causado problemas legales. La justicia le impuso el 'destierro' obligado para evitar que se reprodujeran los disturbios.

Llovía sobre mojado. De hecho, en febrero de este año, el rapero aceptó una condena de dos años de prisión por los delitos de incitación a los desórdenes públicos y atentado contra agentes de la Policía local de L'Hospitalet. Fue en 2021, mientras grababa un videoclip. Por otro caso similar, en octubre de 2022, fue investigado por un delito de atentado y desórdenes públicos. Estaba grabando un videoclip. La Policía incluyó en su atestado que el cantante dijo que iba a hacer arder la Florida y que iba a pagar mil euros a cada persona que apedreara un coche de policía.

Según el auto judicial, el Ministerio Fiscal concluyó que «no consta debidamente acreditado indiciariamente que los hechos por los que se procede constituyan infracción penal atribuible al encausado». El juez ha archivado la causa siguiendo el criterio de la Fiscalía. «Como no hay acusación particular, el magistrado acuerda el archivo provisional y queda sin efecto la medida cautelar», señalan fuentes judiciales. El rapero ha celebrado el archivo de la causa judicial publicando una nueva canción. Se titula «No me duele» y afirma: «Solo confío en la sombra mía».

En abril, entró en prisión para cumplir una pena de seis meses por saltarse un control de tráfico.