Seis años lleva Maná sin pisar España. La banda mexicana más internacional comenzó a girar el pasado año con 'México lindo y querido', un show ... de más de dos horas de duración donde el cuarteto desgrana buena parte de sus grandes éxitos. Temas como 'Rayando el sol', 'Clavado en un bar' o 'Labios compartidos' suenan en esta celebración de la vida postpandemia que está terminando ahora de recorrer Estados Unidos y cerrará el año con 38 fechas 'sold out' y una residencia en Los Ángeles en la que han vendido más de 240.000 entradas. Maná comenzará 2024 girando por Latinoamérica antes de recalar el 9 de junio en Barcelona. Charlamos con él batería Álex González y el guitarrista Sergio Vallín acerca de una carrera que ya supera los 35 años sobre el escenario.

-Llevan más de 35 años de carrera, ¿cuál es el secreto para permanecer unidos?

-Álex González: Tener buenos abogados (ríe). No, no, mira, número uno, somos una familia, somos hermanos. Hay aquí mucho respeto, admiración, más cosas en las que estamos de acuerdo que en desacuerdo. Tratamos con mucho humor las cosas y no nos tomamos todo tan en serio, pero también somos una banda muy profesional y Maná ha ganado esa credibilidad arriba del escenario. Cuando la gente viene a vernos, sabe que va a ver más de dos horas de música y a una banda que da el 100% arriba del escenario y que siempre queremos que la gente se vaya feliz de haber vivido una experiencia y que tengan ganas de volver a ver a Maná.

-¿Se parece en algo tener una banda tan longeva con un matrimonio de larga duración?

-Álex González: No, es muy diferente y tratamos que no se parezca en nada a un matrimonio. Como dijeron los Rolling Stones, es una banda disfuncional, pero funciona.

-Después de tantos años, ¿queda algo del mito de las drogas, el sexo y el rock and roll?

-Álex González: Mira, nada más, nunca drogas. Maná, nunca drogas, pero sexo y rock and roll, sí. Y tequila también (ríe). Y cuando estamos en España, mucho jamón, mucho vino, croquetas, paella, mucha guasa, boquerones, flamenco...

-Cuando toca girar, como os va a tocar el año que viene por España, ¿cómo se logra resumir toda una carrera en una veintena de canciones?

-Sergio Vallín: Pues es complicado, pero yo creo que la gente siente lo que Maná está viviendo cuando viene a nuestros conciertos. A nosotros nos gusta divertirnos mucho en el escenario. Como dice mi compadre, nos respetamos mucho, nos queremos mucho, y eso lo llevamos al escenario y la gente se contagia de eso que transmite Maná.

-Álex González: Sí, es difícil hacer la lista de canciones porque afortunadamente Maná tiene muchos hits, pero también tiene muchas canciones que igual nunca fueron lanzadas a la radio, pero la gente las quiere escuchar en vivo. Así que se trata de sentarnos e imaginar qué quiere oír la nueva generación que no nos ha visto en seis años en España y también la generación que nos ha visto desde que empezamos en el 93. Se trata de buscar ese balance, pero no puede ser todo perfecto, tendríamos que tocar más de tres horas y media como Bruce Springsteen, pero bueno, 'you never know' (nunca se sabe), como dicen.

-Llevan girando meses con 'México lindo y querido' por EE UU y antes de venir a España estarán por Latinoamérica. ¿Va a cambiar algo la propuesta en España?

-Sergio Vallín: Se trata de la misma producción, iluminación, equipo de sonido, pero soyo creo que lo más importante es la energía que trae Maná ahora.

-Álex González: Sí, fue muy bonito porque este tour lo comenzamos el año pasado en México y fue después de la pandemia volver a hacer estadios, hicimos Tijuana, Mexicali, Monterrey, Guadalajara, el Foro Sol, nunca habíamos tocado en el Foro Sol, metimos 60.000 personas, entonces dijimos, wow, esto lo tenemos que llevar al resto del mundo, ¿no? Este año hemos estado en Estados Unidos, fueron 38 conciertos, acabamos de romper el récord el fin de semana, 16 sold outs en el KIA Forum, ninguna banda ha logrado eso, y bueno, ahora poder regresar después de seis años a España, ni me quiero imaginar que va a ser eso, porque tenemos tantos recuerdos tan bonitos de todos los tours de España, y España es uno de los públicos más efusivos que disfrutan mucho los conciertos, cantan, tienen un volumen que te cagas, o sea, la gente, de verdad, sabe disfrutar de los conciertos, así que vamos a llevar esta fiesta mexicana y compartirla con nuestros hermanos y hermanas españoles. Y también de los más afinados.

-Los del año pasado fueron sus primeros conciertos postpandemia. ¿Han notado cambios en el público? ¿Está más entregado?

-Sergio Vallín: Sí, fíjate, de hecho algunos fans se acercaban a nosotros y nos decían que ya pensaban que no iban a iban a volver a ver a Maná y nos sentimos muy agradecidos de poder seguir haciendo lo que nos gusta y compartir con la gente y, definitivamente, sí, la gente tenía sed de ver a la banda y nosotros también de tocar para la gente.

Ampliar Fher Olvera, dirigiéndose al público durante una actuación.

-Los conciertos de Maná se acaban convirtiendo en una suerte de karaoke colectivo. ¿Les sigue sorprendiendo o uno se acostumbra al éxito?

-Álex González: (ríe). No, no, no. Nadie se acostumbra a eso. Si la gente en el pasado era muy efusiva y cantaba fuerte en nuestros conciertos, ahora es más. La gente está celebrando el estar viva, poder ir a un concierto, divertirse y pasársela bien.

Los conciertos pospandemia «La gente es ahora más efusiva. Está celebrando el estar viva, poder ir a un concierto y pasársela bien»

-Algunas de sus canciones se han convertido en la banda sonora de la vida de muchas personas. ¿Es eso la trascendencia?

-Sergio Vallín: Pues mira, más que trascender, yo creo que es un sentimiento muy hermoso el escuchar a alguien que dice: «Oye, yo con esta canción de ustedes conquisté a la que ahora es mi mujer». Eso es un regalo maravilloso que nos puede dar la vida y lo vemos. O sea, en nuestros conciertos ves varias generaciones que asisten a los conciertos y que sabes que nuestra música son parte de sus vidas y es un regalo de la música y de la vida.

-Álex González: Una de las cosas que me da más curiosidad es que, después de seis años, chicos y chicas van a ir a ver a Maná por primera vez.

-¿Y cómo sienta eso de que las nuevas generaciones estén todo el rato con el móvil arriba?

-Álex González: Uno se adapta a los tiempos, ¿no? Nosotros no hemos cambiado nuestra forma de tocar o de cómo interactuamos. Antes eran los encendedores que la gente prendía en los conciertos, en las baladas, ahora está todo el mundo con el móvil todo el tiempo, desde la primera canción, y luego lo más chistoso es que cuando lo escuchan, suena terrible, porque como el volumen está tan caña que suena como si estuviera pedorreando el piche teléfono, pero se ve guay (ríe).

Un nuevo disco «En 2024 lanzaremos 'Noches de cantina', un álbum donde invitamos a amigos de la industria a cantar canciones de Maná. En 2025 tendremos disco nuevo porque el disco duro está casi 'full'»

-Desde 2015 no lanzan un álbum con canciones inéditas, ¿por qué tanto tiempo?

-Sergio Vallín: Siempre nuestros discos han salido de una forma natural, pero ahora sí ha pasado mucho tiempo, pero para el 2025 pensamos hacer un disco inédito

-Álex González: Sí, venimos trabajando en un proyecto posterior a 'Cama incendiada' (2015), desde 2018 o 2019, de invitar amigos y amigas de la industria para cantar canciones de Maná. El primero fue Pablo Alborán y el disco está muy ecléctico, con gente de España y Latinoamérica. Se va a llamar 'Noches de cantina' y se ha atrasado por lo de la covid y porque nuestra idea era seguir de gira en 2020 y luego hacer otro álbum. Todo fue un cagadero y se fue atrasando. Este disco saldrá para principios del año que viene y la idea es que en 2025, ojalá poder tener un álbum nuevo de Maná. Ganas sobran, ideas sobran, el disco duro está casi 'full', así que hay que empezar a sacar todo.

-¿Qué dirían que es lo bueno y lo malo de la vida en la carretera?

-Sergio Vallín: Fíjate que cada vez es menos carretera porque ahora, más bien, nos la pasamos volando, pero es muy padre convivir con la banda. Somos una familia, nos divertimos mucho en los viajes, tratamos de pasarla lo mejor posible y pienso que mientras tengamos buen sentido del humor y disfrutemos lo que hacemos juntos, vamos a seguir.

-Álex González: Sí, siempre es un agasajo poder visitar un país, porque siempre encuentras cosas y gente nueva. Es increíble el tener esa oportunidad. Y también nosotros nos hemos organizado mejor. Ya no son esas giras que nos íbamos un mes y no veíamos a la familia. Desde 2002 para acá, yo creo que la banda ha agarrado ya otro swing, otro paso. Es importante evolucionar y hacer las cosas bien. Queremos ser como esos vinos que con los años son mejores. Sabemos mejor.

-A menudo han aprovechado su éxito y su popularidad para llamar la atención sobre problemas medioambientales, sociales, políticos... Es una manera de devolver algo a la sociedad, ¿no?

-Sergio Vallín: Sí, claro. Imagínate el escaparate que tiene Maná siempre en cada uno de nuestros conciertos. Fher, que es la voz de la banda, siempre ha conectado mucho con la gente y ha sabido cómo transmitir estos mensajes, y Maná siempre ha sido una banda muy preocupada por eso y muy comprometida y mientras podamos hacerlo, seguro lo seguiremos haciendo.

Sobre las 'fake news' «Hay mucho cagadero en las redes, por eso creemos mucho en la prensa. La prensa debe buscar y decir siempre la verdad y tener bien informada a la sociedad»

-Una de las cuestiones por las que siempre han peleado es por los derechos de los migrantes. ¿Les preocupa que alguien como Donald Trump pueda volver a convertirse en presidente de EE UU?

-Álex González: Pues mira, es muy difícil saber qué va a pasar. Yo nací en Estados Unidos, en Miami, y nunca lo he visto tal y como está ahora, con este divisionismo. Antes la actitud era: «Todos somos americanos». Ahora la actitud es: «Soy republicano y te jodas, soy demócrata y te jodas». O sea, no puedo generalizar, pero ya vimos lo que hizo Trump cuando él estuvo y no sé qué va a pasar. Hay gente que todavía lo sigue apoyando a él, y también mucha gente que lo apoyaba que ya no lo apoya. Lo único que deseamos es que la gente se eduque, se informe y se instruya e investigue bien las fuentes de información, que no sean noticias falsas. Porque, al final de cuentas, eso es la democracia: uno vota por la persona que piensa que mejor puede llevar su país. Pero la situación política es complicada, mira lo que pasó ahora en Argentina. Me llama mucho la atención que teniendo tanta tecnología con internet y las redes... Es como para que estuviéramos más informados, pero de verdad, y yo veo que hay mucho cagadero en las redes, y eso lo único que hace es confundir. Por eso pensamos y creemos mucho en la prensa, la prensa debe buscar y decir siempre la verdad y tener bien informada a la sociedad.