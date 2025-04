Pink Floyd vende sus derechos musicales a Sony por 400 millones de dólares

S.R. Jueves, 3 de octubre 2024, 11:26 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

La popular banda de rock Pink Floyd ha acordado vender sus derechos musicales, su nombre y su imagen a Sony por aproximadamente 400 millones de dólares (362 millones de euros), según ha informado la revista 'Variety'.

El grupo se reserva los derechos de composición que sigue quedando en manos de los compositores de manera individual así como el nombre y la imagen, que incluye los derechos de merchandising, teatrales y similares. El acuerdo es uno «uno de los más grandes en los últimos años» tal y como indican desde la revista, y es muy similar al que en su día protagonizaron Bob Dylan, Bruce Springsteen o Queen.

Durante años los componentes de Pink Floyd han tenido disputas y luchas internas por los detalles de la venta. Nada nuevo en este grupo que ha estado marcado por los conflictos entre Roger Waters y David Gilmour, que han sido los que han provocado el retraso en la firma del acuerdo. Ahora, en este nuevo pacto con Sony también están involucrados el baterista Nick Mason y los albaceas del teclista Richard Wright y el cantautor y fundador Syd Barrett.

El catálogo de música grabada de Pink Floyd es uno de los más valiosos de la música contemporánea, con álbumes clásicos como 'Dark Side of the Moon', 'The Wall', 'Wish You Were Here', 'Animals', 'Meddle', 'Piper at the Gates of Dawn', 'More' y más.