Rosa Palo Domingo, 12 de mayo 2024, 00:16 Comenta Compartir

Comienzan contestando por turnos, pero las respuestas acaban superponiéndose, algo inevitable si tenemos en cuenta que Andy y Lucas no solo comparten veinte años de canciones y éxitos, también de amistad y complicidad. «Nos hemos cuidado más Lucas a mí y yo a Lucas que los que hemos tenido alrededor», afirma Andy. Ahora, a causa de la cardiopatía que le han diagnosticado a Lucas y que les ha obligado a bajar el ritmo, se despiden con 'Nuestros últimos acordes', la gira que les lleva por toda España, pasando por escenarios como el WiZink Center de Madrid, en el que actuaron ayer y en el que repetirán mañana.

«Está siendo algo de locos, con los conciertos llenos de pancartas y la gente cantando las canciones de principio a fin. Más que un concierto parece una fiesta», afirma Lucas. Y no descarta una posible vuelta: «Todo dependerá de cómo vayan mis análisis».

–En breve ya se podrán tomar tranquilamente el vermú del domingo.

–Lucas: Bueno, intento los domingos tomar el aperitivo tranquilito pero, cuando nos quitemos un poquito el estrés que llevamos encima, algo más tranquilos nos lo tomaremos. Aunque todavía queda un tiempecito, que tenemos casi un año de gira. Nos va a costar irnos de los escenarios, porque está siendo una gira bastante sentimental y mucha afluencia de público.

–Tras el problema de salud se estará cuidando un poco más.

–L.: Mira, esta mañana vengo feliz porque me he pesado y estoy en 88. Maravilloso. Ya he bajado casi 13 kilitos, y quiero quitarme alguno más. Y lo nota el cuerpo, lo nota la mente, lo nota la actitud y lo nota la energía, así que ha sido para mejor. Y ahí estoy, con una fuerza de voluntad tremenda. Que estaba en el sofá por la noche viendo una serie y ese botón de pausa al que yo le daba antes y me iba a comerme medio paquete de galletas, pues ya no puedo. Ya me aguanto un poquito, ya tiro a por una manzana.

–¿Cuál es el secreto para estar 20 años juntos?

–Andy: Sinceramente, no te puedo decir cuál es el secreto, porque no lo hay. Lo que pasa es que hemos luchado contra viento y marea y, al fin y al cabo, nosotros somos amigos de toda la vida. Y el trabajo es duro con días mejores y días peores. Pero si en el trabajo nos llevamos bien, fuera nos llevamos incluso mejor.

–¿Ni siquiera han discutido por el fútbol?

–A.: Nosotros somos del Cádiz. Es verdad que yo soy simpatizante del Barça y Lucas del Madrid, pero hemos podido discutir por todo menos por el fútbol, fíjate. Ni por el fútbol ni por las mujeres.

–¿Han compartido alguna?

–L.: La pregunta se las trae.

–A.: Peleado, no. Y compartirla no. No hemos llegado a eso.

–Lo pregunto porque he leído que algo de eso hubo cuando eran jóvenes.

–A.: No, no, no, no, tanto como eso no. Esa entrevista se tergiversó, ahí hubo cosas que no dijimos nosotros. Hemos sido muy jóvenes y lo hemos pasado bien. Y ahora, que tenemos hijos y demás, vamos a intentar obviar esa pregunta [risas].

–Se hicieron famosos siendo unos chavales. ¿Qué les ayudó a tener los pies en la tierra?

–L.: El tema de gestionar la popularidad y la fama nunca ha sido fácil, pero con el tiempo te haces a esto. Lo que al principio era un hobby ahora es responsabilidad y agradecimiento. Es verdad que echas la vista atrás y sí, al ser joven, las cosas que han podido suceder al entrar cantidades de dinero que no teníamos… pues eso es complicado. Pero tampoco creo que hayamos sido unas personas demasiado cretinas como para que se nos hubiera ido la cabeza. Hemos podido tener nuestros momentos, pero no se nos ha ido de las manos como hemos visto en otros compañeros.

–Últimamente se meten en muchos charcos. ¿Han llegado a una edad en la que no temen decir lo que les da la gana?

–L.: Creo que diciéndolo con respeto y educación… hombre, a veces hay que sostenerse porque hay terceras personas, y uno tiene que ser inteligente y saber hasta dónde puede hacer daño, pero tengo mis ideas y mi opinión como persona que soy, y me gusta hablar a mi forma, y creo que hasta la gente se ríe viendo los vídeos. Es que antes vivíamos con más pánico; a lo mejor eso también es parte del estrés que teníamos, que te callas las cosas y al final el que estoy jodido soy yo. Y lo bien que me sienta cuando suelto este disparate, lo bien que me voy a la cama y digo «¡pisha, qué a gusto me he quedao!». Lo único que hay que pedir permiso es primero a mis ideales, porque tenemos familia, y después a Andy, lógicamente, porque es cosa de dos.

–Han dicho que su partido político es el «insípido». ¿Qué partido es ese?

–L.: El Insípido Fútbol Club [risas].

–A.: En política no hay que meterse en nada, eso es de primero de música.

–L.: Tenemos nuestros ideales y nuestras opiniones, pero eso es una cosa muy personal.

–¿Y cuando termine la gira?

–L.: Ya pensaremos. Tendremos tiempo. Ahora queremos disfrutar el presente, que si nos ponemos a pensar en el último concierto nos entra depresión, porque nos vamos a emocionar muchísimo en el escenario los dos. Cuando llegue el momento ya veremos lo que hacemos.