Así es el nuevo vídeo en 360 grados de la gira 'Ni santos ni inocentes' de Robe

Jueves, 23 de enero 2025

La cuenta oficial del artista Robe ha compartido en YouTube un nuevo vídeo de la pasada gira 'Ni santos ni inocentes'. Pero esta vez es diferente a lo habitual, ya que los usuarios podrán disfrutar de la experiencia en una visión 360 grados para ver todo lo que hay alrededor de la cámara.

El vídeo contiene imágenes de los conciertos en Granada, Murcia, Barcelona, Salamanca, Vitoria, Logroño, Alcalá de Henares, San Fernando, Valencia, Palma de Mallorca y Vigo. La visualización en 360 grados permite utilizar el movimiento del dispositivo móvil (arriba, abajo o a los lados) para ver el espacio que rodea a Robe en el escenario.

Desde la cuenta oficial del artista ofrecen algunas recomendaciones para disfrutar de la experiencia de este tipo de vídeos:

Usar la app oficial de YouTube

Es fundamental que reproduzcas el vídeo directamente desde la app de YouTube. Si lo visualizas a través de aplicaciones de terceros como WhatsApp o enlaces compartidos en redes sociales, es posible que experimentes problemas con la reproducción o con el movimiento de la cámara, lo que afectará la experiencia de visualización en 360º.

Calidad de vídeo

Selecciona la mejor calidad disponible. YouTube permite elegir la resolución del vídeo (720p, 1080p, 1440p, 2160p, etc.). Para una visualización óptima, selecciona la resolución más alta disponible, como 4K o 2160p, siempre que tu dispositivo y conexión a internet lo permitan. Selecciona la opción «calidad» en la ruleta de configuración cuando visionas el vídeo en Youtube.

Control de movimiento de cámara

Si estás viendo el vídeo en el móvil, puedes usar los dedos para hacer zoom y para mover la cámara, pero recomendamos que no uses los dedos para el movimiento de cámara. En su lugar, orienta el dispositivo con las manos, ya que la cámara del vídeo se moverá de acuerdo con el giroscopio interno del móvil. Esto no solo hace que la experiencia sea más inmersiva, sino que también te permitirá regresar fácilmente a la posición inicial, o lo que es lo mismo, el ángulo que hemos propuesto para empezar cada cambio de escena.

Si lo ves en PC, puedes mover la cámara manteniendo presionado el botón izquierdo mientras desplazas el ratón y puedes hacer zoom con la rueda hacia adelante o atrás.

Si tienes un visor de realidad virtual (como Oculus, HTC Vive o Google Cardboard), YouTube permite activar el modo VR desde el ícono de las gafas en la interfaz del vídeo. Así, podrás disfrutar de una experiencia completamente inmersiva.