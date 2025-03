'Mimi' y sus dramas

Gerardo Elorriaga Sábado, 21 de diciembre 2024, 12:59 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

La Navidad es un fluctuante periodo cronológico. ¿Cuándo empieza? Algunos aseguran que tras la puesta en marcha del alumbrado en la vía pública, otros arguyen ... la necesidad de contemplar en televisión los preceptivos anuncios de turrón, cava, perfumes y colonias. En Estados Unidos, oficialmente, el pistoletazo de salida tiene lugar el cuarto jueves de noviembre, pero también hay debates al respecto. En realidad, allí existe la convicción de que las fiestas invaden la atmósfera tan pronto como el hilo musical de los comercios emite 'All I Want for Christmas is You', la canción de Mariah Carey. Pero este año han aparecido interrogantes sobre su ánimo festivo, aparentemente irreductible. La diva, de 55 años, perdió a su madre, Patricia Hickey, y a su hermana Alison el mismo día en el último fin de semana de agosto de este año.

La felicidad parece su estado natural. La imagen opulenta y un tanto 'kitsch' de la intérprete y autora sugieren una plácida existencia marcada por el éxito y la riqueza. Ahora bien, el villancico sostiene que, en estos tiempos de árboles luminosos y consumo desaforado, ella sólo te quiere a ti, su improbable amante. No es que sea materialista, sino que la fortuna la persigue denodadamente. En la plataforma Spotify, la tonadilla registra cerca de 2.000 millones de reproducciones, una cifra sideral, y sólo la reproducción anual le aporta 2,5 millones de dólares en derechos. Todo es hiperbólico en su vida. El álbum de debut generó cinco sencillos que fueron número uno y 'La emancipación de Mimi', el disco publicado en 2005, vendió más de diez millones de copias pocos años antes de que el formato físico prácticamente desapareciera. Además, a lo largo de su carrera acumula una veintena de números uno obtenidos en cuatro décadas de profesión. Es una de las grandes de la historia del pop. Pero la imagen perfecta de la cantante esconde una vida difícil. En 'The Meaning of Mariah Carey', sus memorias publicadas hace cuatro años, dibuja una tormentosa infancia que se asemeja al argumento de 'Imitación a la vida', el famoso melodrama de Douglas Sirk. Como en aquella película, ella fue una niña de piel tan clara que pasaba por blanca, aunque se trataba de la hija de Patricia Hickey, irlandesa, y Alfred Roy Carey, venezolano de etnia negra. Creció en un barrio de Huntington, en el estado de Long Island, donde, al parecer, no eran bienvenidas las minorías raciales. Según sus confesiones, sufrió el rechazo de vecinos que, incluso, llegaron a disparar contra su casa. Su villancico navideño registra en Spotify cerca de 2.000 millones de reproducciones Pero lo peor ocurría de puertas hacia dentro. Sus padres se peleaban constantemente y se divorciaron cuando sólo contaba tres años. Mariah creció junto a una madre con la que ha mantenido una relación tan conflictiva que ha llegado a calificar de tóxica. Al parecer, impulsó sus enormes facultades vocales, pero también fue víctima de celos profesionales porque Patricia ansiaba una carrera operística que nunca llegó. En cualquier caso, no perdieron el contacto y la cantante la mantuvo hasta el final. Las circunstancias eran más complicadas con sus hermanos Morgan y Alison, que habían quedado al cuidado paterno. La siempre sofisticada Mariah no ahorra detalles sórdidos. En su autobiografía tacha de violento al primero y asegura que la segunda la drogó cuando era pequeña, le ofreció cocaína e, incluso, intentó venderla a un proxeneta. Los aludidos la demandaron sin éxito. En sus declaraciones en redes sociales, la cantante menciona el deceso de Alison con cierta frialdad. La fallecida, que había ejercido la prostitución y acarreaba las secuelas de la drogadicción, vivió durante los últimos años en condiciones miserables. La estrella de Columbia La artista se había prometido a sí misma abandonar las privaciones y lo consiguió rápidamente. El debut discográfico mostró al mundo sus excepcionales cualidades, un rango vocal de cinco octavas y un estilo melismático, es decir, capaz de cambiar discrecionalmente la altura de una sílaba mientras se canta. No sólo se convirtió en la estrella más vendedora de la compañía Columbia, sino que se casó con Tommy Mottola, su poderoso presidente. Nuevamente, la felicidad escondía una trastienda oscura. Según declaraciones de la esposa, su marido ejercía un control desmesurado sobre ella que tampoco era ajeno a la violencia. Mariah Carey abandonó la Columbia y a su jefe, y entró en las filas de Virgin Record gracias a un contrato de 100 millones de dólares. Era un nuevo renacer que parecía conducirla al cénit con la película musical 'Glitter' en 2001. Antes del estreno, sufrió un colapso emocional y, tras las críticas demoledoras que sufrió el film, hubo de ser hospitalizada. Ese internamiento descubrió que padecía un trastorno bipolar. La resurrección llegó con 'La emancipación de Mimi', título que aludía tanto a esa reinvención como a su apodo en el círculo más cercano. Tres años después contraía nupcias con el actor, cantante y productor Nick Cannon, con el que tuvo a sus gemelos Monroe y Moroccan. Pero la bonanza, en su caso, parece conllevar siempre cierto reverso tenebroso. En este caso, el problema es que el cónyuge mantuvo una vida extramarital intensa. Esta 'celebrity' ha reconocido la paternidad de doce hijos de seis mujeres no necesariamente en orden sucesivo. Tras este nuevo fracaso, la cantante mantuvo una relación de siete años con el bailarín Bryan Tanaka. Ya suenan las campanillas e, inevitablemente, llega Mariah trotando por un bosque nevado y exhibiendo una sonrisa deslumbrante. El ritmo se acrecienta mientras exclama que no quiere un montón de regalos bajo el árbol navideño ni calcetines rebosantes de presentes al abrigo de la chimenea. Ella sólo te quiere a ti para ser feliz. Pero, al menos este año, quizás no sea cierto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Estados Unidos