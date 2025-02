El milagro de Íñigo Quintero

Antonio Garrido Madrid Viernes, 27 de octubre 2023, 17:28 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

Superar en el panorama musical actual a artistas de la talla de Rosalía o Bad Bunny son palabras mayores. Hacerlo siendo un desconocido y con un único tema se puede elevar a categoría de milagro. Es lo que ha conseguido Íñigo Quintero, cantautor coruñés de 22 años que ha roto todos los récords con 'Si no estás', un éxito que ya acumula más de 140 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el primer artista español en alzarse como el número uno en escuchas a nivel mundial en la plataforma musical.

Un 'hit' que salió a la luz hace un año, pero que se ha convertido en todo un fenómeno de masas gracias a su éxito en redes sociales -en TikTok y YouTube acumula más de 100 millones de escuchas sin ni siquiera contar con un videoclip oficial-. Una hazaña aún mayor al tratarse de un artista novel, sin apenas repercusión y que tiene a la industria musical tratando de averiguar las claves de su éxito.

'Si no estás' fue escrita por Quintero como un tema católico y con claras referencias hacia la espiritualidad y el acercamiento a Dios. Criado en un ambiente católico -ha estudiado en centros vinculados al Opus Dei-, el artista no ha desmentido que su éxito tenga una connotación cristiana, dando pie a la libre interpretación del oyente. Se sitúa en las antípodas de cualquiera de los fenómenos musicales que copan el panorama actual. No concede entrevistas, no cuida la 'feed' de sus redes sociales y solo ha actuado una vez en un gran escenario, pero su voz ha encandilado a millones de personas contra todo pronóstico.

'Playlisting'

Precisamente porque todos los ingredientes del cóctel Quintero están contraindicados con un número uno mundial, la sombra de la duda ha empezado a sobrevolar su éxito. Pese a haberse publicado en septiembre de 2022, no empezó a sonar masivamente hasta principios del mes pasado.

Y el secreto, como ha confirmado la discográfica del artista Acqustic, se lo deben en parte al 'playlisting'. Lejos de ser una práctica fraudulenta, lo cierto es que es bastante habitual en la industria musical. Se trata de colocar el tema en numerosas listas de reproducción dentro de Spotify para lograr un alcance mayor. Como una bola de nieve. Este procedimiento lleva letra pequeña, pues también es habitual pagar a los curadores -personas que gestionan las listas de Spotify- para incluir los temas.

Es por ello que varios expertos de la industria musical sostienen que es extraño que un tema como el de Quintero sea número uno en países como Luxemburgo o Bélgica. Además, a raíz de la popularidad que han generado tanto artista como discográfica, se ha conocido que la compañía ha recibido financiación de Bbooster Dyrecto, un fondo de capital riesgo. Teorías conspiranoicas aparte, el cantante gallego ha logrado hacerse un hueco con un producto peculiar en una industria atiborrada de trap y reguetón. Sean cuales sean las razones de su éxito, su imparable viralización deberá estudiarse en las escuelas de mercadotecnia musical.