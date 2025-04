Kiss vende su nombre, su imagen y sus derechos por casi 300 millones de euros

Miguel Lorenci Madrid Sábado, 6 de abril 2024, 14:21 Comenta Compartir

Kiss, la legendaria banda estadounidense de rock, ha vendido su nombre, su imagen y los derechos de propiedad intelectual de todo su catálogo musical a la compañía sueca Pophouse Entertainment Group por un cifra cercana a los 300 millones de euros, según adelantó Associated Press (AP). La firma es ya dueña de canciones míticas como 'I was made for lovin' you', 'Rock and Roll all nite' o 'Beth', del nombre de la banda y de su icónica imagen, con sus provocadores maquillajes faciales y de sus 'eternos' avatares digitales.

La banda neoyorquina, que ha vendido más de cien millones de discos en todo el mundo en su medio siglo de carrera, quizá no vuelva a subir a un escenario de forma presencial. Pero podría estar de gira permanente gracias a los avatares digitales de los miembros de la banda creados por la compañía sueca que se ha hecho con los derechos tras desembolsar 276,8 millones de euros, unos 300 millones de dólares.

No en vano, Pophouse participó en el diseño del espectáculo ABBA Voyage en Londres, en el que avatares digitales, o 'ABBAtars', interpretaron los éxitos del icónico grupo pop sueco. En febrero, la misma empresa, cofundada por uno de los miembros de Abba, Bjorn Ulvaeus, anunció que había adquirido los derechos del catálogo musical de la cantante estadounidense Cyndi Lauper.

Avatares

Durante el último concierto Kiss en diciembre pasado en el Madison Square Garden de Nueva York, y como parte de su gira de despedida, End of the Road, el grupo anunció que, de acuerdo con compañía sueca, habían realizado avatares digitales de todos los miembros de la banda y que se utilizarían para una hipotética película, un documental o para una experiencia inmersiva sobre la que Pophouse no ha adelantado más detalles.

Generados a partir de la inteligencia artificial, los avatares estarán 'customizados' con efectos especiales y realizaban las acrobacias que los añosos músicos ya no pueden realizar.

No es la primera vez que Paul Stanley, Gene Simmons, el guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer de Kiss se asocian con Pophouse. Simmons ha asegurado, con todo, que no le gusta la palabra «adquisición» y que «nunca» venderían su obra a una empresa que no aprecien.

La venta de su imagen y sus derechos tiene el propósito de «exponer» a Kiss a las generaciones más jóvenes, según ha explicado el director general de Pophouse, Per Sundin. «Se trata exactamente de una colaboración». «Kiss es una de las bandas más reconocidas e icónicas de la historia de la música», ha declarado Johan Lagerlof, responsable de inversiones de Pophouse. Recordó que Kiss «no ha cesado de traspasar los límites de la cultura popular». «Los misteriosos componentes del grupo, sus incomparables virtudes y sus imágenes icónicas los han convertido en una fuerza cultural y en un valor legendario con un atractivo multigeneracional», ha declarado.