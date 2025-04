La inteligencia artificial rescata la última canción de The Beatles

La última canción de The Beatles sonará a finales de este año gracias a la inteligencia artificial, según anunció ayer Paul McCartney. Esta nueva tecnología ... permitirá resucitar la voz del otro gran líder de la banda, John Lennon, desde una maqueta que dejó sin terminar dos años antes de su asesinato. La canción será, probablemente, 'Now and Then', un tema que hasta ahora no se había podido salvar.

«Hemos podido coger la voz de John y hacerla pura a través de la inteligencia artificial y luego la hemos mezclado como se haría normalmente», explicó este martes el compositor, de 80 años, en la emisora Radio 4 de la BBC. «Acabamos de terminarla y saldrá a finales de este año», añadió en la entrevista.

Lennon grabó en una cinta de baja calidad (mediante una grabadora de mano) 'Now and Then' en 1979 con un piano en el edificio Dakota de Nueva York, donde a sus puertas, un año después, fue tiroteado. En enero de 1994, Yoko Ono le entregó a McCartney dos cintas con la inscripción 'For Paul' (Para Paul). De esa maqueta se rescataron en primera instancia dos canciones, 'Free As a Bird' y 'Real Love', que fueron remasterizadas por el productor Jeff Lyne y publicadas en 1995 y 1996 como nuevo material del grupo.

Pero a 'Now and Then' le faltaban versos y le sobraba un ruido áspero que con la tecnología anterior era prácticamente imposible de eliminar. Fue George Harrison, fallecido en 2001, el que acabó desechando la idea de recuperar esta canción. «A George no le gustó, y The Beatles era una democracia, así que no hicimos nada con ella», rememoró McCartney. Pero en 2009 apareció una nueva versión no autorizada en la que el ruido había desaparecido, y la idea volvió a cobrar forma.

El proceso se aceleró en 2021, cuando el director Peter Jackson empleó la inteligencia artificial en su documental sobre el grupo 'Get Back' para separar la voz de los cuatro componentes del ruido de fondo «Teníamos la voz de John y un piano, y él pudo separarlos con la IA», recordó McCartney. Después, la voz de Lennon en 'Now and Then' se mezcló con las del resto de los componentes. El sueño de recuperar la última canción de los 'Fab Four' de Liverpool ya está más cerca de cumplirse.

The Beatles ha sido una de las bandas pioneras en utilizar la tecnología para grabar canciones, recuperarlas o mejorarlas. De hecho, muchas de las técnicas que todavía hoy se emplean en los estudios de grabación, como el doble tracking automático o la remasterización, han ido de la mano del grupo.

Para algunos artistas, sin embargo, la inteligencia artificial aparece ahora como una amenaza. McCartney, que carga sobre sus hombros el legado de The Beatles, todavía se muestra cauto. «Es algo muy interesante a lo que todos nos estamos enfrentando en este momento e intentando resolverlo. Tiene su lado bueno y su lado aterrador, y ya veremos adónde nos lleva», dijo en la BBC.