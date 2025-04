La guitarra más famosa cumple 70

Doménico Chiappe Madrid Lunes, 23 de septiembre 2024, 00:41 Comenta Compartir

Jimmy Hendrix la quemó en el escenario, David Gilmour la convirtió en la voz de la psicodelia con Pink Floyd, y Kurt Cobain (Nirvana) y Pete Townshend (The Who) la destruyeron en el escenario. La Stratocaster cumple 70 años, sin cambiar su forma icónica ni su cuerpo sólido con un diapasón ideado para la rapidez de los dedos. También ha sido la más vendida de todos los tiempos de la factoría estadounidense Fender.

Ahora se conmemora su aniversario con ligeras variaciones en su modelo, tanto para coleccionistas como para amateurs. La marca lanza la Player, de color negro con pastillas 'pure vintage 59', que recupera ese sonido primitivo de las primeras guitarras; la American Professional II, con el flameado típico de Fender; la Vintera con un golpeador pintado a mano o la Ultra con trastes que garantizan una «ejecución sin esfuerzo», asegura el fabricante.

La celebración incluye un documental, 'Voodoo child: forever ahead of its time', que reúne a artistas como Nile Rodgers (Chic) o Tom Morello (Rage Against the Machine).

Conocida también como Strat, salió a la venta en 1954. Diseñada por Leo Fender, que no sabía tocar, la Stratocaster surgió como el modelo evolucionado de la Telecaster (usada por Bruce Springsteen, por ejemplo), con un micrófono adicional y una figura más curvilínea. Era la época en que se comenzaban a enchufar las acústicas a grandes altavoces y surgían rústicas eléctricas. Por no saberla afinar y ver complicado el cambio de cuerdas de los puentes flotantes, Fender ideó sus productos para facilitar su uso y que, además, dejaran atrás la fabricación artesanal.

Aunque es un instrumento elegido también por figuras de nuevos grupos, como Cory Wong y Albert Hammond, la Stratocaster evoca nostalgia. Su sonido particular, y muy imitado, da personalidad a los acordes de canciones de U2, Red Hot Chilli Peppers o Dire Straits. Versátil, Steve Ray Vaughan la puso al mismo nivel que las Gibson en el blues e Yngwie Malmsteen la llevó al heavy metal.

Ahora los compradores son hombres y mujeres en la misma proporción, repartidos por todo el planeta. Para seguir cumpliendo años en la era en que los instrumentos reales pierden fuelle en la música 'mainstream' y la figura del 'guitarrista héroe' ha muerto, según Andy Mooney, director ejecutivo de Fender, la marca trabaja en la promoción de su instrumento estrella, a través de unos 4.000 «artistas contemporáneos», los que son los reyes del 'streaming', para posicionar la Strat en las nuevas generaciones.