The Cure, Radiohead y Janet Jackson entran en el Salón de la Fama del Rock La banda británica The Cure durante un concierto en México en 2013. / Afp Solo se puede formar parte de este selecto club cuando se hayan cumplido 25 años de la publicación de la primera canción de una banda o un solista COLPISA / AFP Nueva York Jueves, 13 diciembre 2018, 17:58

Los grupos británicos The Cure y Radiohead pasarán a formar parte, junto con la cantante estadounidense Janet Jackson, del Salón de la Fama del Rock, tal y como anunció este jueves el panteón del Rock and Roll, que desde hace tiempo abre sus puertas a diversos géneros musicales.

La cosecha 2019 se completa con otros tres grupos británicos: Def Leppard, Roxy Music y The Zombies, representantes de estilos muy diferentes, y con la cantante estadounidense Stevie Nicks, que ya es miembro con su grupo Fleetwood Mac y que pasa a ser honorada de forma individual.

Aunque el palmarés es bastante rock, la inclusión de la cantante pop Janet Jackson muestra la voluntad del Salón de la Fama de no limitarse al rock en sentido estricto y, en ese sentido, ya forman parte de él raperos o músicos de folk, reggae, soul o R&B.

En la preselección que fue develada en octubre por el Salón de la Fama, situado en Cleveland (Ohio) y del que un artista puede formar parte a partir de los 25 años desde la publicación de su primera canción, figuraban también el grupo alemán electrónico Kraftwerk y el rapero estadounidense LL Cool J.

40 años de The Cure

El grupo The Cure será oficialmente laureado en una ceremonia el 29 de marzo de 2019 en Brooklyn, cuando se cumplen 40 años de la publicación de su primer álbum con el nombre inicial de la banda, 'Easy Cure'.

Este grupo marcó profundamente los años 80 y 90 con su música teñida de melancolía y de romanticismo, de la que destacan éxitos como 'Boys Don't Cry', 'Close To Me' o 'Friday I'm in Love'.

Su composición evolucionó a lo largo de los años siempre alrededor de su cantante Robert Smith, imagen de The Cure con su voz aguda, el maquillaje marcado y su peinado voluminoso con sus cabellos siempre sabiamente despeinados.

Aunque no publica ningún álbum desde 2008, The Cure sigue llenando salas de conciertos y estadios allá adonde va. El pasado 7 de julio, sin ir más lejos, reunió a más de 65.000 personas en el parque londinense Hyde Park, en un recital organizado para celebrar sus 40 años.

A años luz del universo de The Cure, el Salón de la Fama del Rock decidió también honorar a Janet Jackson, elegida por un jurado de más de mil personas, miembros, historiadores de la música y profesionales de la industria.

Universo Janet

Inicialmente conocida por ser la hermana pequeña del rey del pop, Michael Jackson, Janet se construyó una carrera a partir de mediados de los años 80.

En 1986 su álbum 'Control' hizo de ella una estrella completa gracias a una hábil combinación de pop y el R&B y, del mismo modo que su hermano, aunque salvando las diferencias, logró crear un universo, donde el baile está muy presente, que inspiró a generaciones de cantantes.

De 1986 a 2000 diez de sus temas alcanzaron los primeros puestos de las superventas en Estados Unidos, como 'Miss You Much' o 'Rythm Nation', acompañados por videos que modernizaron las coreografías de grupo.

«Lo logramos, chicos. Muchas gracias por todo vuestro amor y apoyo», publicaba la estrella en Twitter.

De 'brit pop' a 'Creep'

Otro laureado este año fue el grupo inglés Radiohead, descartado el año pasado a pesar de que era uno de los preseleccionados favoritos.

Radiohead marcó la escena musical desde su primer álbum con su música sombría y neurótica, que contrastaba con la picardía de la 'brit pop' imperante en Inglaterra a principio de los años 90, y fue propulsado a la fama gracias a su balada 'Creep'.

Impulsada por el espíritu torturado del cantante Thom Yorke y por su voz cautivadora, la banda se posiciono en la vanguardia del rock, especialmente con su álbum 'OK Computer', que marcó profundamente el fin de los años 90.