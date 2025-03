Artistas anunciados y entradas agotadas para La Velada del Año III

Salvador Vallejo Caballero Lunes, 8 de mayo 2023, 09:26 Comenta Compartir

El espectáculo más grande del año organizado en Twitch ya tiene fecha, artistas y público. Anoche, en un directo en la plataforma de Amazon, Ibai Llanos y Gerard Piqué anunciaron los artistas que van a dar su show en La Velada del Año III, al mismo tiempo que lanzaban las entradas a la venta. Confirmaron a seis artistas internacionales y prometieron otros dos, que no pudieron anunciarse por compromisos contractuales.

Esta es la tercera edición del evento, que consiste en una velada de boxeo donde participan -principalmente- personajes del mundo de Internet (youtubers, streamers, influencers…). En esta ocasión son seis combates los que se celebrarán:

Ampeter - Papi Gavi

La Rivers - Marina Rivers

Fernanfloo - Luzu

Shelao - Viruzz

Mayichi - Amouranth

Coscu - Germán Garmendia

¿Quiénes son los artistas?

Ozuna, Quevedo, Feid, María Becerra, Estopa y Rosario Flores. Estos son los seis artistas que se anunciaron anoche; todos son cantantes reputados internacionalmente. La mayoría pertenecen al género de la música urbana, pero en un giro de guión respecto a los eventos anteriores, dos artistas más «rumberos» y que conectan con muchas más generaciones -especialmente en nuestro país- harán aparición en el evento más importante hasta la fecha en Twitch.

No obstante no queda ahí la cosa, puesto que se sumarán a la fiesta dos artistas más. Como hemos comentado no pudieron anunciarse por cuestiones contractuales, pero en las próximas semanas serán presentados. Las suposiciones y cábalas del público no cesan, y se plantean nombres como Rosalía, Aitana, Rauw Alejandro, Karol G o incluso David Bisbal.

El evento más importante en Twitch

Los datos lo avalan como el acontecimiento más grande de la plataforma, ya que el pasado 25 de junio de 2022 La Velada del Año II hizo récord histórico de audiencia en Twitch, aglutinando a más 3,3 millones de espectadores en el minuto de oro. La expectativa será alcanzar cotas similares o superarlas. Por ahora ya han superado a la edición anterior en público presencial, puesto que el Pabellón Olímpico de Badalona reunió el año pasado 12.000 personas, mientras que el Cívitas Metropolitano de Madrid acogerá a 60.000.

Hemos hecho sold out de un evento de 60.000 entradas en una hora.



Qué absoluta barbaridad. Intentaremos estar a la altura. — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

'Sold out' en una hora

Pese a que esperaban llenar el estadio y probablemente rápido, no entraba en los planes de Ibai Llanos y Gerard Piqué vender todas las entradas en algo más de una hora. Cerraron el directo con 50.000 entradas vendidas y miles de personas en cola para adquirir entradas, y apenas minutos después el propio Ibai anunció en su cuenta de twitter el 'sold out'. El precio de las entradas comprendió desde 28,57 euros (la más barata) hasta 142,86 euros (la más cara).

Así, el Cívitas Metropolitano de Madrid será anfitrión el 1 de julio de un acontecimiento histórico para Internet, en el que el boxeo y la música serán protagonistas. Por supuesto, podrá seguirse en Twitch a través del canal de Ibai.

