Andy y Lucas dejan la música por motivos de salud

Veinte años después de publicar su primer disco, que se llama igual que el dúo, Andy y Lucas anunciaron que dejarán la música en 2024 por motivos de salud. Lucas González sufre una cardiopatía que le obliga a «bajar el ritmo» de forma notable, según explicó en 'El hormiguero' junto a su compañero Andrés Morales.

Ambos estaban nerviosos. «Tengo un pellizco en el estómago», empezó a decir Lucas para explicar el motivo de esta retirada. Hace cinco años, el dúo (Cádiz, 1982) y su discográfica separaron sus caminos y decidieron ir por libre. Lucas tomó las riendas empresariales del grupo, que ha publicado ocho discos y ha conseguido veinte discos de platino en estas dos décadas. Solo de su debut 'Andy&Lucas', con la famosa 'Son de amores' como reclamo principal, vendieron más de medio millón de copias.

Desde que optaron por este giro en su carrera, la vida de Lucas ha sido «bastante complicada». «Soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevarlo todo, hasta el más mínimo detalle», confesaba ante Pablo Motos. Hace un año, empezó a marearse y le dijeron que tenía la tensión muy alta. «Me dieron medicación pero no funcionaba», aclaró.

Ahí derivó a un cardiólogo y, tras unas pruebas, le explicó que una válvula no funcionaba bien. «Hemos decidido rebajar el ritmo de trabajo», señaló antes de asegurar que es el momento de «hacer una gira de despedida y parar». Un tour de cuatro conciertos: Cádiz (Gran Teatro Falla, 20 de abril), Barcelona (Sant Jordi Club, 27 de abril), Sevilla (Cartuja Center, 30 de abril) y Madrid (WiZink Center, 13 de mayo). Si estas citas funcionan y logran vender todas las entradas, se plantearían hacer algunos conciertos más. «Pero la salud es lo primero», insistieron.

La otra mitad de la pareja recalcó que no es una separación. «Es tomarse un descanso. No sabemos si vamos a volver», apuntó Andy que reconoció que este año ha sido «monstruoso» laboralmente. «Hacemos 80 conciertos todos los años y luego está el trabajo de oficina», recalcó Lucas. Unas gestiones que provocaron unas fricciones entre ambos. «Me he enfadado con él este verano porque no paraba al teléfono y le he reñido como mi hermano que es», indicó Andy. «Tenía que haber hecho como otros y apagar el móvil a las ocho de la tarde», apostillaba Lucas ante Motos. Reconoció que su tratamiento consta solo de pastillas y que se encuentra «estable».

Último día

Ambos reconocieron que no saben qué pasará el día después del último concierto. «No voy a dejar de cantar. En mi casa cantaré todo lo que pueda como hice en la pandemia. Pero no subirme con él a un escenario... no sé si tendré que visitar algún psicólogo», apuntó Andy. «Él es mi hermano. He vivido cosas que no he vivido con gente de mi sangre. Y lo que hemos conseguido nada más él y yo lo sabemos», recalcaba Lucas.

En estas dos décadas han publicado los discos de estudio 'Andy&Lucas' (2003), 'Desde mi barrio (2004), 'Ganas de vivir' (2007), 'Con los pies en la tierra' (2008), 'Pido la palabra' (2010), 'El ritmo de las olas' (2012), 'Imparable' (2016) y 'Nueva vida' (2018) y los recopilatorios 'Más de 10' (2014), 'Esencial' (2016) y '20 años en 20 canciones' (2022).