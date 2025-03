Muere el periodista José María Carrascal a los 92 años

R. C. Viernes, 3 de noviembre 2023 | Actualizado 04/11/2023 00:45h. Comenta Compartir

El veterano periodista José María Carrascal falleció este viernes a los 92 años, apenas a un mes vista de su próximo cumpleaños. En su larga trayectoria profesional -seis décadas y media- fue conocido sobre todo por su labor como corresponsal, presentador de informativos en la cadena Antena 3 y columnista del diario ABC, donde precisamente publicó su último artículo el martes pasado en relación a la jura constitucional de la princesa Leonor.

Natural de la localidad madrileña de El Vellón, curiosamente estudió las carreras de Filosofía y Náutica (solo terminó ésta) antes de empezar su desempeño profesional como periodista -«leía todo lo que caía en mis manos», confesó en una de sus conferencias hace pocos años-. Incluso llegó a realizar varios viajes de práctica como marino mercante llegando a diferentes puertos y ciudades. Finalmente se instaló en 1957 en Berlín, empezando a trabajar un año después como corresponsal en Alemania para el ABC y Diario de Barcelona.

Ya decidido a ejercer esta profesión, en 1969 se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo. Tras un nuevo cambio de residencia, empezó a ejercer desde Nueva York como corresponsal en Estados Unidos para prensa, radio y televisión. Primero lo hizo en Pueblo y diez años más tarde pasó a colaborar con ABC, Antena 3 y RTVE. Desde Norteamérica cubrió acontecimientos de primer orden como la guerra de Vietnam, la llegada del hombre a la Luna, las revueltas raciales o la dimisión de Richard Nixon como presidente.

Nacimiento de las televisiones privadas

Dos décadas después, en 1989, regresaría a España para embarcarse en un ambicioso proyecto profesional. Era la expansión de las cadenas privadas en España y Antena 3, ya convertida en televisión, pensó en él para presentar su informativo nocturno de 'prime time' ('Noticias a las ocho'). Poco después pasaría a la franja más tardía, casi de madrugada pero en un espacio similar ('Noticias de la noche') donde sería muy conocido por sus comentarios, su peculiar forma de introducir las informaciones y sus llamativas corbatas.

Ya llegando al cambio de siglo sus apariciones televisivas se fueron reduciendo de forma notable, volviendo a centrar su carrera profesional en la prensa escrita y también en los libros, de los que llegó a escribir una veintena. La más destacada de sus obras fue la novela 'Groovy', por la que ganó el premio Nadal en 1972. Otros títulos escritos por él son 'La agonía del felipismo' (1995), 'Cartas españolas a mi mujer' (1998), 'Franco. 25 años después' (1999) y 'Jubilación. La vida sigue' (2002).

Entre otros reconocimientos por su dilatada labor periodística. Carrascal fue galardonado con los principales premios del gremio, como el Mariano de Cavia (1986) por la tribuna 'Cambio pero menos', publicada en ABC , el Luca de Tena o la Antena de Oro de TV (1991). Al echar la vista atrás y contemplar su carrera, afirmaba: «Siempre me he considerado escritor, pero me he dado cuenta de que soy periodista».