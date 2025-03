Muere el hombre que devoraba comida rápida en 'Super Size Me', Morgan Spurlock, a los 53 años

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 25 de mayo 2024, 16:43 Comenta Compartir

Se propuso comer solamente en la cadena de comida rápida McDonald's durante un mes y grabó lo que pasaba en su vida y su organismo en un documental. 'Super Size Me' se estrenó en 2004 y supuso un revuelo al que salió al paso la marca de hamburguesas, recomendando una dieta equilibrado. Pero sobre todo, esa película dio a conocer a Morgan Spurlock, que incluso logró una nominación al Oscar por su denuncia a los alimentos rebosantes de grasas saturadas.

Ampliar EFE

Dejando de legado dos decenas más de películas, Spurlock ha muerto a la edad de 53 años, según comunicó su hermano y publicista, Craig: «El mundo ha perdido un verdadero genio creativo y un hombre especial. Morgan dio mucho a través de su arte, sus ideas y su generosidad». Bajo su dirección estuvo una película de la gira de la agrupación One Direction en 2013, titulada 'This is Us', y un capítulo especial de los Simpsons, entre otras.

Hace 20 años, después de los atracones con Big Mac y refresco, Spurlock (Estados Unidos, 1970) aumentó once kilogramos y desajustó su colesterol. Sin embargo, las causas de su fallecimiento no se originan en este experimento kamikaze. Ni en su secuela, rodada en 2019, en la que inauguró su propia cadena de comida rápida y que ha sido la última producción que realizó.

Según asegura la familia, el fallecimiento, sucedido este 23 de mayo en Nueva York, se debió a «complicaciones de un cáncer» que padecía. Entre los temas que le motivaron a dirigir nuevos documentales están el terrorismo o la adicción a las apuestas. El movimiento Me Too le silenció, cuando reconoció haber pagado una indemnización para evitar una acusación por violación. Era padre de un hijo y contrajo matrimonio dos veces.