Muere la escritora Julia Uceda, Premio Nacional de Poesía, a los 98 años

La autora Julia Uceda, Premio Nacional de Poesía en 2003 por el libro 'En el viento, hacia el mar', murió ayer domingo, a los 98 años, según comunicó la Fundación José Manuel Lara. «Nuestras letras hoy están de luto», afirmo esa casa editorial, que publicó su último libro 'Poesías completas', el año pasado.

«He recorrido todo el mundo, desde España hasta EEUU a todas partes y he vuelto de todos esos lugares, ¿qué me llevó a tener una vida así?», pronunció en su discurso de presentación de este libro en Ferrol, la ciudad gallega que eligió para vivir sus años de jubilación después de una larga y exitosa trayectoria como docente en distintas universidades internacionales.

Y con lucidez, prosiguió: «Tendría unos pocos años, si eran años, que creo que no, y le pregunté a mis padres, 'decidme, dónde estaba yo antes de estar aquí'. Ese aquí ha sido muy largo, no sé hasta dónde llegará, pero me da igual, me da lo mismo porque tengo que seguir el camino, pero voy volviendo a ese sitio del que yo venía antes de estar aquí».

Poeta de la mirada interior y la extrañeza, como la definían los críticos, escribió una compleja obra poética, que se reunió en un sólo libro, titulado 'En el viento, hacia el mar', publicado por la editorial Vandalia en 2003 y con el que obtuvo el máximo reconocimiento para este género literario.

Después vinieron 'Zona desconocida', que se alzó con el Premio de la Crítica en 2006 para poesía, el libro de relatos 'Luz sobre un friso' (2008), el poemario 'Hablando con un haya' (2010) y la antología 'Viejas voces secretas' (2017).

Miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, Uceda se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, ciudad donde nació en 1925.

Catedrática de la Universidad Estatal de Míchigan (Estados Unidos) desde 1965, regresó a España en 1973. Volvió a emigrar tres años después, rumbo a Irlanda, en el que estuvo otros tres años. Desde mediados de los setenta vivía en Galicia.