Máximo Huerta se desnuda en su novela ganadora del Fernando Lara

Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) es el ganador de XXVII Premio Fernando Lara de novela, dotado con ciento veinte mil euros y que se adjudicó con 'Adiós, pequeño'. Se trata de una novela de autoficción con la que el autor desnuda su intimidad mientras acompaña a su madre enferma. «A través de los recuerdos y de su universo familiar, nos obsequia el retrato de una España que ya no existe. Un testimonio precioso, doloroso y emocionante a partes iguales» decía el acta del jurado de este galardón que falló su vigésima séptima edición en una velada celebrada el Real Alcázar de Sevilla.

'Adiós, pequeño', que Planeta publicará en junio, «arranca de una manera muy rotunda y es muy sencilla: mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido», ha explicado del autor. «Es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que utiliza el silencio como solución a todo. Es una despedida, y al mismo tiempo un hola a la inquietante madurez», asegura el ganador que fue ministro de Cultura y Deporte durante solo seis días. Dimitió al salir a la luz que fue sancionado y debió abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad.

Huerta autor de dos obras de teatro -'Más sofocos' y 'Me quedo muerta'- y de siete novelas, algunas tan exitosos como 'Una tienda en París' o 'La noche soñada', con la que ganó en 2104 el Premio Primavera, uno de los mejor dotados en el ámbito comercial, con una bolsa de 125.000 euros. Situó 'Firmamento', en el legendario hotel Formentor de Mallorca. Sus otras novela son 'Que sea la última vez', 'El susurro de la caracola', 'No me dejes (Ne me quitte pas)', 'La parte escondida del iceberg' y 'Con el amor bastaba'.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia con un máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial, durante dos décadas ha desarrollado una intensa carrera en medios audiovisuales y escritos que empezó modestamente en los años noventa en medios locales y acabó en los informativos y magazines de máxima audiencia. Pasó de Canal 9, donde presentó y editó informativos, a Telecinco para responsabilizarse de varios espacios. Un año después estaba en el equipo de informativo de Telecinco cadena en la que fue uno colaboradores estelares del programa matinal de Ana Rosa Quintana. Soltero, destacado defensor de los derechos de los colectivos LGTBI, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión,

Este años se habían presentado al premio Fernando Lara un total de 365 originales procedentes de todo el mundo. Entre ellos, 241 procedentes de España. El jurado que premió a Huerta lo integraron los escritores Fernando Delgado y Clara Sánchez, el escritor y miembro de la RAE Pere Gimferrer; Ana María Ruiz-Tagle, en representación de la Fundación AXA, entidad que patrocina este galardón literario, y Emili Rosales, secretario con voto.

«Es muy especial que un jurado con esta trayectoria se haya dejado conmover por mi historia. Quiero expresar mi agradecimiento a AXA y a Planeta por organizar y hacer posible esta maravillosa celebración en una noche tan importante para mí», declaró el ganador.

La velada contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, además de Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Manuel Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte; Sonia Gaya, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Jesús Maeztú, Defensor del Pueblo Andaluz; Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y José Creuheras, presidente del Grupo Planeta.