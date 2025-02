Rosa Palo Domingo, 3 de noviembre 2024, 00:49 Comenta Compartir

Tras el perfil de 'Enfermera Saturada' está Héctor Castiñeira, un profesional sanitario conocido tanto por su defensa de la enfermería como por su labor divulgativa en redes sociales y medios de comunicación, donde difunde sus conocimientos sobre temas de salud desde el rigor, la sencillez y el humor. Ahora, en '¿Quién se ha llevado mi energía?' (Plaza & Janés), se vuelca en su faceta como divulgador para explicar cómo «descubrir a esos ladrones que nos van robando la energía y combatirlos con hábitos que podemos aplicar de forma sencilla, porque el cambio grande nos da pereza».

-Si me atraganto con un hueso de aceituna en el aperitivo me puede hacer la maniobra de Heimlich.

-Jajaja. Sí, estar con un profesional de la salud te puede salvar la vida, siempre da esa tranquilidad. Y a la familia y a los amigos también, porque te mandan un WhatsApp a cualquier hora con dudas de salud de todo tipo.

-Vaya lata.

-A veces sí, especialmente cuando tienen un hijo, porque ahí las dudas se disparan. Pero, como las preguntas siempre son las mismas, al final respondes rápido.

-'Enfermera Saturada' y no 'Enfermero Saturado'. ¿Por qué?

-Los enfermeros entre nosotros nos llamamos enfermeras. Ya lo asumes cuando estudias primero de Enfermería y ves que es una profesión aplastantemente femenina: en mi promoción éramos cuatro chicos y sesenta chicas. Los hombres somos un porcentaje muy pequeño en la profesión, por eso siempre que se habla de enfermería se asocia con la mujer, por una cuestión de mayorías.

-Su libro se titula '¿Quién se ha llevado mi energía?'. ¿Sabe ya quién ha sido?

-Al final lo he descubierto. Lo escribí porque tengo la sensación de que somos una sociedad cansada: le preguntas a un paciente o a un amigo cómo está y te responde «bueno, cansado», así que pensé que había que investigar un poco más sobre quién se lleva nuestra energía porque muchas veces, incluso durmiendo las horas suficientes, te parece que no has descansado bien.

-¿Tampoco sabemos descansar?

-Sí, porque el primer error es no identificar previamente qué tipo de cansancio tenemos. He llegado a identificar diez tipos distintos: no es lo mismo el cansancio de alguien que está en una oficina toda la mañana respondiendo mails y atendiendo llamadas que el de otra persona que ha estado en un almacén cargando y descargando paquetes. El cansancio no es el mismo, pero sí que descansamos de la misma forma, que es tumbándonos en el sofá y poniéndonos una serie, cuando no tendríamos que descansar igual porque el cansancio es diferente.

-¿Cuántas veces le ha llegado un paciente diciendo que ya sabe lo que tiene porque lo ha buscado en Google?

-Los profesionales sanitarios nos hemos convertido en la segunda opinión. La primera es Google. El 88% de los españoles se autodiagnostica buscando sus síntomas en Google, incluso llegan diciéndote que necesitan tal prueba o tal tratamiento. La parte positiva es que a los profesionales sanitarios esto nos abre una puerta a decir «Oye, ¿por qué cuando buscan en Google no estamos nosotros dando esa información?», que es lo que tratamos de hacer muchos profesionales en redes sociales. Porque la parte negativa es toda esa desinformación en la que los bulos corren más que nosotros, desinformación que puede causar graves daños sobre la salud de quien lo lea. Por eso es importante tratar de aportar información fiable.

-Seguro que las enfermeras hacen más de los 10.000 pasos recomendados al día.

-Jajaja, a mitad del turno ya están más que cumplidos. Pasamos muchas horas de pie y corriendo de aquí para allá, de ahí el nombre del perfil de redes, el de 'Enfermera Saturada', porque tiene también esa parte de reivindicación, de tratar de mejorar las condiciones en las que trabajamos.

Altísima temporalidad

-Condiciones que no se corresponden con la sobresaliente formación de nuestras enfermeras.

-Ese es el problema. El Consejo General de Enfermería hizo una encuesta que decía que el 46% de las enfermeras abandonarían hoy mismo la profesión si encontrasen otra alternativa, y ese hecho, junto a que el 98% afirmen no sentirse reconocidas, hace pensar que algo está pasando. Muchas veces, la culpa la tiene altísima temporalidad de la profesión, que ronda el 40% en la sanidad pública.

-La vocación tiene que ser muy fuerte, entonces.

-Sí, porque si a pesar de esta temporalidad y de esa falta de reconocimiento sigues poniéndote cada día el uniforme es por lo que recibes tú también de los pacientes y, al final, eso te compensa un poco. Yo reivindico que aumentemos el número de enfermeras en el sistema público de salud porque está demostrado científicamente que por cada paciente extra que tiene que atender esa enfermera aumenta un 7% el riesgo de mortalidad. Por eso, el beneficio de disminuir el número de pacientes por enfermera redunda en ellos y en nosotros.

-¿Es usted buen paciente?

-¡Qué va, para nada! En general, los sanitarios somos muy malos pacientes porque siempre estamos pendientes de qué pastillas nos dan, de por qué nos duele esto. Particularmente, cuando tengo un poco de fiebre ya quiero hacer testamento. Por eso, si me llega un paciente que con unas décimas se encuentra fatal, yo lo entiendo.