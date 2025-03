Muere Alice Munro, la gran dama del cuento que engrandeció al Nobel

Miguel Lorenci Madrid Martes, 14 de mayo 2024, 18:24 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Con Alice Munro el cuento entró en el palmarés de un Premio Nobel al que engrandeció y ennobleció. La gran dama canadiense del relato ha muerto a la edad de 92 años en su Ontario natal. Munro, fallecida el lunes, sufría demencia desde hace al menos una década, según confirmó su familia al diario canadiense Globe and Mail. Comparada con Anton Chéjov, escribía con claridad y realismo sobre gente común; seres anónimos y con problemas, habitantes de la pequeñas ciudades que conformaron su universo narrativo. Voluntaria heredera de la tradición de otras geniales narradoras de cuentos como Katherine Anne Porter, Flannery O' Connor, Carson McCullers y Eudora Welty, la relación entre madres e hijas es también una constante en sus narraciones. Publicó más de una docena de colecciones de cuentos y fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 2013.

Antes de ganarlo, Munro anunció que tiraba la toalla y dejaba de escribir un par de años No cumplió su promesa y la Academia sueca se lo agradeció reconociéndola «como indiscutible maestra del relato corto contemporáneo» y halagando su «armonioso estilo», en una «sutil narración caracterizada por la claridad y el realismo psicológico».

Capaz de crear personajes complejos en unas pocas páginas, sus narraciones breves se centran en las relaciones humanas, siempre bajo el prisma de la vida cotidiana. Gente de a pie que trata de sobrellevar una existencia decente y sostener una sociedad «que genera a menudo relaciones tensas y conflictos morales, anclados en las diferencias generacionales o de proyectos de vida contradictorios», según recordó la Academia al premiarla

Sus relatos los protagonizan habitantes de pequeñas ciudades. Como Clinton, en Ontario, y Comox, en la Columbia británica, entre las que Munro repartía su tiempo, voluntariamente apartada del vértigo y el bullicio de las grandes urbes y siempre al margen de los cenáculos literarios. En esos ámbitos rurales despliega un mundo emocional en el que el placer y el dolor pueden agazaparse bajo el hule de una mesa de cocina en unos cuentos que entusiasman por su sencillez y que encierran lo mejor y lo peor de nosotros.

«Cualquier vida, cualquier entorno, puede ser interesante», afirmaba Munro, que jamás pensó «en la escritura como un don» y que acaso «no hubiera sido tan osada si hubiera vivido en una ciudad, compitiendo con personas». «Espero que esto haga que la gente vea el cuento como un arte importante, no simplemente algo con lo que jugaste hasta que escribiste una novela» dijo tras ganar el Nobel a la televisión canadiense

Reconocimiento tardío

Nacida en Wingham, en (Ontario), el 10 de julio de 1931, Alice Munro escaló sin proponérselo a la cima de la literatura inglesa. Conocida como 'la Chéjov de Canadá' por su extraordinario dominio del relato corto, como en los cuentos del maestro ruso los de Munro jamás dejan ver el armazón de su genialidad. Su sencillez aparente se sostiene en frases precisas y un acerado sentido crítico sin juicios morales.

Hija de una profesora y un granjero de religión presbiteriana, abandonó sus estudios de periodismo y filología inglesa en la Universidad de Western Ontario, al casarse en 1951. Madre de tres hijas, abrió junto a su marido una librería en Victoria y escribía en secreto mientras cuidaba de su casa y su familia. Divorciada en 1972, se casó cuatro años después con Gerald Fremlin. Llevó siempre una vida más que reservada.

Publicó algunos escritos de juventud en diversas revistas y escribió cuentos y relatos para la radio pública canadiense, su trampolín hacia la edición. Su primer libro de cuentos 'La danza de las sombras felices', apareció en 1968, cumplidos los 30 años, y tuvo una buena recepción en Canadá.

En 1971 publicó la extraordinaria colección de historias 'La vida de las mujeres' a la que seguirían una decena de títulos a lo largo de medio siglo -una novela y doce volúmenes de relatos- traducidos a una veintena de idiomas y bien publicado en los últimos años en español, casi todo de la mano de Lumen y RBA. Títulos como 'Las lunas de Júpiter' (1982), 'Progreso del amor' (1986), 'Amistad de juventud' (1990), 'Secretos a voces' (1994), 'El amor de una mujer generosa' (1998), 'Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio' (2001), 'Escapada' (2004) o 'La vista desde Castle Rock' (2008). En 2009 publicó 'Demasiada felicidad', que llegó al lector español después de que Munro anunciara su retiro definitivo de la literatura. Lumen publicó luego 'Mi vida querida' (2012).

Inspiró a Almodóvar

El cine ha estado muy atento a sus historias, que dieron origen a películas como 'Lejos de ella', dirigida por Sarah Polley en 2006, con Julie Christie como protagonista y basada en uno de sus cuentos. Fue la inspiración de Pedro Almodovar para 'Julieta', basada en tres cuentos de la narradora canadiense incluidos en la antología 'Escapada'.

«Quiero que mis cuentos conmuevan a las personas; no me importa si son hombres, mujeres o niños... Quisiera que el lector, al terminar un cuento, sintiera que es una persona distinta», es la intención confesa de la autora, que decía no conocer la palabra «feminismo», pero desde luego, era una feminista.

Antes que el Nobel, Munro ganó un buen puñado de premios en la escena anglosajona que cimentaron tardíamente su prestigio. Galardones como el Governor General's de Canadá, que obtuvo en tres ocasiones, el W.H. Smith Prize, el National Book Circle Critics Award otorgado en Estados Unidos, el PEN / Malamud Award for Excellence in Short Fiction, el Rea Award for the Short Story, el Giller Prize, el Trillium Prize y el Libris Award.

Bibliografía esencial de Alice Munro: 'Mi vida querida' (2013)

'Las vidas de las mujeres' (2011)

'Demasiada felicidad' (2010)

'Las lunas de Júpiter' (2010)

'Amistad de juventud' (2010)

'El progreso del amor' (2009)

'El amor de una mujer generosa' (2009)

'Secretos a voces' 2008)

'Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio' (2007)

'La vista desde Castle Rock' (2006)

'Escapada' (2005)

'Las lunas de Júpiter' (1982)

'La vida de niñas y mujeres' (1971)

'¿Quién crees que eres?' (1978)

'La danza de las sombras felices' (1968)