Jorge Fernández Díaz gana el Nadal con su mezcla de memoria familiar y suspense

Un premio en el nombre del padre

«Mi padre era un personaje secundario en la novela 'Mamá' que dediqué a mi madre», declaró Jorge Fernández Díaz este lunes tras hacerse con el Premio Nadal de Novela al hablar de la motivación que tuvo para escribir la obra ganadora. «Decidí resolver el enigma de mi padre, que pertenecía a esa generación de hombres, que eran incapaces de comunicase con sus hijos. La manera de hacerlo era ver las películas del Hollywood dorado que he vuelto a ver con este libro», explicaba en el acto literario celebrado en Barcelona.

«He aprendido de una manera enigmática y misteriosa, como si tuviera una segunda vida que nosotros no podíamos descifrar del todo», continuaba su disertación este escritor argentino. Su progenitor murió en 2005 «y desde entonces me rondaba el fantasma literario de cómo escribir sobre mi padre, lo he hecho tratando de explicar además a todos los padres, los conflictos y los dolores que se producen en ese vínculo entre padres e hijos que tiene que ver con muchas relaciones españoles iberoamericanos».

Emocionado en su recuerdo, Fernández Díaz recordaba que «mi padre me dio por perdido cuando supo que quería ser escritor, porque pensaba que la literatura es la vagancia y es formidable que pasa que mi padre regrese a España a través de esta novela».