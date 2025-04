Nace MACC, un campus gastronómico único en el mundo

J. Guerrero Miércoles, 1 de marzo 2023, 16:08 Comenta Compartir

La Universidad Pontificia Comillas y Vocento han presentado este miércoles en Madrid MACC, Madrid Culinary Campus, un innovador centro universitario de formación, creación e intercambio gastronómico. Esta iniciativa universitaria única en el mundo es la suma de la experiencia y prestigio de la Universidad Pontificia Comillas en educación e investigación, y de Vocento en conocimiento del sector gastronómico y comunicación. MACC es un proyecto académico pionero en el sector educativo a nivel internacional, que combinará materias de gastronomía, ingeniería agrícola y agroambiental y administración de empresas. Y en el que participan dos de los mayores referentes de la cocina contemporánea, Ferran Adrià y Andoni Luis Aduriz, que han estado presentes en la puesta de largo del proyecto en la sede central de Vocento.

La primera promoción comenzará los estudios de Grado en Gastronomía e Innovación Culinaria el próximo mes de septiembre. Empezará con un grado de cuatro años (240 créditos) y 50 plazas disponibles. En el último año, los estudiantes podrán especializarse en creatividad gastronómica o en gestión empresarial gastronómica.

Los egresados contarán con una titulación oficial europea, reconocida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y por el consejo de universidades. El título no busca formar solo cocineros, sino gestores para la industria alimentaria, las cooperativas agrarias y otras empresas de los sectores de la hostelería y la alimentación.

El nuevo centro universitario de Comillas y Vocento ofrecerá también una completo abanico formativo con dobles grados y cinco másteres, además de una importante propuesta de formación especializada destinada a mejorar la capacitación de los profesionales en activo con cursos intensivos con los más destacados cocineros, sumilleres, expertos y gestores internacionales del sector, muchos de ellos ponentes de Madrid Fusión y Gastrononomika.

Durante la presentación del proyecto, Enrique Sanz, rector de la Universidad Pontificia Comillas, destacó que el grado es un título oficial único en el mundo. «Gracias a la formación excelente que vamos a ofrecer en MACC, la gastronomía puede actuar como motor de crecimiento económico y social», afirmó el rector, que aprovechó para pedir a todos los sectores de la industria alimentaria (que mueve el 33% del PIB) su implicación en el proyecto, bien abriendo sus empresas a las prácticas de los alumnos o financiando sus estudios a través de becas y patrocinios. Cada año académico en esta universidad privada oscilará entre los ocho mil y los diez mil euros.

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, por su parte, subrayó que «estamos invirtiendo en gastronomía desde 2017 con Madrid Fusión, Gastronomika y muchos otros foros nacionales e internacionales. También asesoramos a países y empresas en su posicionamiento gastronómico. Con MACC seguimos abriendo camino en un sector estratégico para nosotros y, además, lo hacemos con un socio que nos garantiza la excelencia», indicó.

Ampliar El chef Andoni Luis Aduriz; Ignacio Ybarra, presidente de Vocento; Enrique Sanz, rector de la Universidad Pontifica Comillas y el chef Ferran Adrià Óscar Chamorro

MACC pretende convertirse en Madrid «en un ágora de la gastronomía», dijo Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía, «un espacio en el que se darán cita al mismo tiempo estudiantes de grado y posgrado, así como profesionales en activo de las diferentes ramas del sector culinario y de la alimentación». Lana contó que el proyecto del MACC se sale de los márgenes de lo establecido, pero que está muy bien reflexionado producto de cuatro años de trabajo junto a la Universidad Pontificia Comillas. «Hoy es uno de los días más felices de mi vida», apostilló para subrayar la ilusión que existe en torno al MACC.

El chef que lideró la última gran revolución de la gastronomía, Ferran Adrià, y uno de los más disruptivos en la escena internacional, Andoni Luis Aduriz, participan en el desarrollo del MACC, caracterizado por la innovación y la creatividad. La proyección académica de todo el trabajo de elBulli Foundation, con la metodología Sapiens, forma parte del corazón académico de MACC.

MACC es el primer centro universitario del mundo en elevar a los más altos estándares académicos las grandes aportaciones de Adrià en la última década, incluida la Bullipedia, el enciclopédico y colosal trabajo de conocimiento culinario (más de cincuenta volúmenes) que está desarrollando.

Por su parte, desde el restaurante Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, se está trabajando en el desarrollo de un máster pionero que se impartirá en el MACC. Los alumnos que se inscriban podrán continuar su formación en un contexto enfocado a la creatividad y la innovación. Además, contará con un aula abierta, liderada por el chef vasco, en la que convivirán la reflexión y la creatividad desde el prisma de divulgación del pensamiento disruptivo.

Durante el acto de presentación, Ferran Adrià, miembro del consejo asesor de MACC, dijo «que hoy es un día muy feliz para todos» y señaló que el MACC «va a ser un lugar de pensamiento y de debate. Tenemos los mimbres para hacer algo importante y ahora hay que hacerlo». Adrià recordó que las universidades gastronómicas solo existen desde hace veinte años, una ventaja «porque hay mucho por hacer» y también un inconveniente «porque no existe el 'know how' de otras disciplinas centenarias. Para el reconocido chef catalán, además de apostar por la creatividad y la innovación, MACC enseñará a gestionar, y en este sentido mencionó que el 90% de los establecimientos hosteleros carecen de presupuesto anual y el 50% no dura más de cinco años abierto. «No he visto en mi vida un negocio tan difícil».

Andoni Luis Aduriz, mentor de innovación y creatividad del MACC, incidió en que «Mugaritz ha tenido, desde sus inicios, una clara vocación de compartir conocimiento y expandirlo. Participar en este nuevo proyecto es una forma ilusionante de seguir alimentando el futuro de la gastronomía». Aduriz dijo que su implicación en el proyecto obedece a las instituciones que hay detrás y a que sigue siendo una persona ávida por aprender. «No he dejado de aprender nunca y creo que MACC funcionará como un ecosistema capaz de generar conocimiento y motivación. No tengo la menor duda de que vamos a hacer algo grande».

En el primer Grado en Gastronomía e Innovación no se aprenderá solo a cocinar: con el potencial y calidad formativa de Comillas los estudiantes recibirán, además, formación en gestión empresarial (Comillas ICADE) y en agronomía y sostenibilidad, gracias a la Escuela de Ingeniería Agrícola y Agroambiental (INEA).

Sedes

En sus primeros años, MACC estará alojado en las sedes de MOM Culinary Institute, en un histórico edificio de la calle Serrano de Madrid y en el antiguo convento de las concepcionistas de El Pardo. Para la formación en materias de negocio y empresa se utilizarán las aulas de Comillas ICADE, en la sede central de la Universidad Pontificia Comillas en Alberto Aguilera. Y la parte de agronomía se impartirá en la Escuela de Ingeniería Agrícola y Agroambiental (INEA) en Valladolid.

La sede definitiva de MACC, dos edificios de nueva construcción, se ubicará en una parcela situada en las inmediaciones de la estación de Chamartín, en plena área del proyecto urbanístico más importante de la capital: Madrid Norte.

Las inscripciones para el Grado en Gastronomía e Innovación Culinaria, que comienza en septiembre, están abiertas en la web www.maccmadrid.com. Para empezar se han creado 50 plazas.

Universidad Pontificia Comillas y Vocento Gastronomía

La Universidad Pontificia Comillas es una universidad jesuita, que forma parte de la red internacional de universidades más importante del mundo, la de la Compañía de Jesús. Una institución centenaria que ha sido pionera en la implantación de títulos innovadores en los ámbitos como los de la gestión, la ingeniería y, ahora, la gastronomía.

Está incluida en el listado de las mejores universidades del mundo por el prestigioso ranking internacional QS, que destaca la empleabilidad de sus egresados. Comillas es líder, entre las universidades españolas, en intercambio de estudiantes, gracias a sus convenios con centros de más de 60 países.

Por su parte, Vocento Gastronomía es líder absoluto en España y una de las referencias de mayor prestigio a nivel internacional gracias a su presencia e influencia en el ámbito de los grandes congresos gastronómicos como Madrid Fusión, el congreso de gastronomía más relevante del mundo, San Sebastian Gastronomika y Bogotá Madrid Fusión. También es el impulsor de foros temáticos como Encuentro de los Mares, Terrae, FeminAS, Andorra Taste o Worldcanic, y de grandes eventos populares como Tast a la Rambla.

Toda la fuerza de Madrid Fusión y el resto de congresos estará conectada con el nuevo campus de MACC en Madrid. Los grandes chefs que participen en los eventos de Vocento Gastronomía se convertirán en profesores invitados en los grados y los cursos profesionales. La cultura gastronómica no entiende de fronteras.

Mom Culinary, la escula aliada de MACC

En el proceso de puesta en marcha del proyecto, Madrid Culinary Campus se ha aliado con Mom Culinary, la escuela que imparte en Madrid la mejor formación profesional en hostelería con título oficial. Los alumnos de MACC van a compartir las instalaciones de Mom en la calle Serrano de Madrid y las nuevas de El Pardo. Ambos proyectos, el de formación profesional y el universitario, se complementan y fortalecen. La FP de MOM, de hecho, puede ser un paso previo para que los alumnos con más inquietudes continúen en la formación universitaria que va a ofrecer MACC. Compartimos cocinas, pero también valores. MOM es Madrid, pero también su nueva escuela de Kyoto con la que profesores y alumnos de MACC van a tener la posibilidad de interactuar.

