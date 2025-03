Disfrutar se corona como el mejor restaurante del mundo

Guillermo Elejabeitia Jueves, 6 de junio 2024, 08:26 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

Casi una década después, un restaurante español vuelve ceñir la corona de mejor restaurante del planeta. El barcelonés Disfrutar, cumpliendo todas las previsiones, se alzaba con la primera posición en la lista 50Best durante una gala celebrada en Las Vegas en la que el vizcaíno Asador Etxebarri fue segundo y el madrileño DiverXo, cuarto. Su triunfo se une a los cinco de El Bulli entre 2002 y 2009 y los dos de El Celler de Can Roca en 2013 y 2015 y devuelve a la cocina española a la cima de la gastronomía mundial. pese a que el país pierde peso específico en la lista. Quique Dacosta, en Denia y Elkano, en Getaria, completan la nómina de 5 restaurantes nacionales en el ránking, uno menos que el año pasado por la salida del guipuzcoano Mugaritz.

«En el último año hemos soñado mucho con este momento», reconocían visiblemente emocionados Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que han querido dedicar el premio a «la gastronomía de nuestra tierra, a nuestros equipos, sin los que no seríamos nada, y a nuestras familias, esperamos que este premio les compense un poquito por todo el tiempo que no hemos estado en casa». No es la primera vez que experimentan lo que es formar parte del mejor restaurante del mundo, ya que los tres integraron el equipo de El Bulli en sus años triunfales a las órdenes de Ferran Adrià, «pero vivirlo en primera persona es increíble».

El galardón llega cuando se cumplen diez años desde que iniciaron esta aventura en solitario en Barcelona que bautizaron como Disfrutar y en un momento en el que parece que se les acumulan los reconocimientos. En septiembre del año pasado los tres eran reconocidos con el Premio Nacional de Gastronomía al mejor jefe de cocina, la más alta distinción que puede recibir un cocinero en España, y solo un par de meses después llegaba la tercera estrella Michelin. Su avance en la lista 50 Best estaba en todas las quinielas, tras quedarse a las puertas el año pasado en favor del peruano Central.

Si se cumple la lógica impuesta por la decisión de 50Best de relegar a una categoría fuera de competición a los ganadores de años anteriores -Best of the Best- el año que viene la corona podría ser para el vizcaíno Bittor Arginzoniz. El parrillero de Atxondo atesora una de las trayectorias más sólidas en el ránking y lleva años merodeando por las primeras posiciones. Esta vez remonta desde la cuarta a la segunda posición y sitúa a Asador Etxebarri como un serio aspirante al título. Sería el broche de oro a una trayectoria intachable, en la que ha cultivado un estilo propio, basado en una impresionante selección de producto y un dominio magistral de las brasas. Su resistencia en el top 10, donde lleva desde 2016, se antoja aún más heroica si tenemos en cuenta que Arginzoniz es poco amigo de asistir a saraos internacionales, organizar cenas a cuatro manos y demás estrategias de marketing para ganar votos.

Dabiz Muñoz coge carrerilla

DiverXo cede una posición y pasa del bronce que lucía el año pasado a un muy meritorio cuarto puesto. En su caso, parece como si Dabiz Muñoz estuviese cogiendo carrerilla para asaltar la cumbre en próximas ediciones. En 2025 está previsto que se mude a un espacio mucho más ambicioso en La Finca con el que seducir a ese público internacional ávido de nuevas experiencias que compone el cuerpo de votantes de la 50Best. Quien parece desactivado como competidor, al menos de momento, es el danés Alchemist, quizá el único que podía haber empañado la alegría española en la gala de Las Vegas. El espectacular restaurante-planetario de Rasmus Munk era quinto el año pasado, el primero por detrás de los españoles, pero esta vez baja hasta la octava posición y se ve adelantado por el mexicano Quintonil, el neoyorquino Atomix, el limeño Maido y el parisino Table by Bruno Berjus.

Ya fuera del top 10 encontramos a Quique Dacosta, que sube del 20 al 14 tras ejercer de anfitrión para un buen número de votantes en la gala del año pasado, celebrada en Valencia. El chef, que llegó a salir de la lista durante unos años, está protagonizando una sólida reentrada que sin embargo no ha podido emular su paisano Ricard Camarena. Tras aparecer en el 96 el año pasado y no figurar en la lista 51-100 de este año, presentada hace dos semanas, cabía la posibilidad de que el valenciano se hubiera colado entre los 50 primeros. No ha podido ser.

Cierra la presencia española, reducida esta vez de 6 a 5 restaurantes, el guipuzcoano Elkano. La parrilla de pescado de Getaria comandada por Aitor Arregi logra resistir los vaivenes propios de un sistema de escalafón por definición inestable y se mantiene en el puesto 28, tras figurar en el 22 en las dos ediciones anteriores.