La furia escénica de Angélica Liddell merece el Nacional de Teatro

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:07 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

Por su osadía y su implacable furia escénica, con un lenguaje de alto «riesgo y calidad», Angélica Liddell (Figueras, 1966) ha merecido este miércoles el Premio Nacional de Teatro 2025. Dotado con 30.000 euros, lo concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

El jurado ha destacado la repercusión de su obra 'Dämon. El funeral de Bergman', pieza que «sintetiza una forma de trabajar crítica, que no hace concesiones e invita a la reflexión y el debate». Con este montaje extremo Liddell se convirtió en 2024 en la primera artista española en inaugurar el legendario Festival de Aviñón, donde ha sido programada en numerosas ocasiones.

El fallo destaca como con otras creaciones como 'Vudú (3318) Blixen' y 'Terebrante', Liddell «ha consolidado una carrera como dramaturga, directora e intérprete definida por un lenguaje de enorme riesgo y calidad» que la ha confirmado «como un referente dentro y fuera de España para la creación escénica contemporánea».

Innovadoras, influyentes

Angélica Liddell es el nombre artístico de Catalina Angélica González Cano, dramaturga, directora y actriz y una de las creadoras contemporáneas más innovadoras, influyentes rompedoras e inetiquetables en la escena internacional. Sus textos han sido traducidos al portugués, alemán y francés, y presentados en los festivales y teatros más vanguardistas.

Licenciada en Psicología y Arte Dramático, inició su trayectoria dramatúrgica en 1988 con la obra 'Greta quiere suicidarse', por la que recibe el Premio Ciudad de Alcorcón. En sus inicios escribe también 'La condesa y la importancia de las matemáticas' (1990), 'El jardín de las Mandrágoras' (1991), 'La cuarta rosa' (1992) y 'Leda' (1993), que crea en el marco de un taller del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), unidad del INAEM que estuvo en funcionamiento entre los años 1984 y 1994.

En 1993 inicia una nueva etapa artística con la compañía Atra Bilis Teatro, que funda junto a Gumersindo Puche, y con la que ha montado exitosos espectáculos con los que ha girado por los principales festivales y escenarios del mundo, como el Festival de Aviñón, el Wiener Festwochen y el Teatro del Odeón de París.

Entre sus rompedoras obras hay títulos como 'La falsa suicida' (2000), 'El matrimonio Palavrakis' (2001), 'Once Upon a Time in West Asphixia' (2002), 'Hysteria Passio' (2003), 'Y cómo no se pudrió Blancanieves' (2005), 'El año de Ricardo' (2005), 'Boxeo para células y planetas' (2006), 'Perro muerto en tintorería: los fuertes' (2007) -estrenada en el Centro Dramático Nacional-, 'Anfaegtelse' (2008), 'La casa de la fuerza' (2009), 'Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation' (2011), 'Ping Pang Qiu' (2012), 'Todo el cielo sobre la tierra (el síndrome de Wendy)' (2013) 'Gloria in excelsis' (2014), 'Tandy' (2014), 'You are my destiny (Lo stupro di Lucrezia)' (2014), 'Primera carta de San Pablo a los corintios' (2015), 'Esta breve tragedia de la carne' (2015), '¿Qué haré yo con esta espada?' (2016), 'El Decameron' (2016), 'Génesis 6, 6-7' (2017), 'Una costilla sobre la mesa: madre' (2019), 'Una costilla sobre la mesa: padre' (2019) y 'Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte' (2021). En la actualidad se encuentra girando con sus obras 'Terebrante' (2021), 'Vudú (3318) Blixen' (2023) y la elofiadd 'Dämon. El funeral de Bergman' (2024).

Ha recibido galardones como el Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por 'La pasión anotada de Nubila Wahlheim', el SGAE de Teatro 2004 por 'Mi relación con la comida', el Ojo Crítico Segundo Milenio 2005 por su trayectoria, el Notodo del Público al Mejor espectáculo de 2007 por 'Perro muerto en la tintorería: los fuertes', el accésit del Lope de Vega 2007 por 'Belgrado', el Valle-Inclán 2008 por 'El año de Ricardo', el Sebastià Gasch d'Arts Parateatrals 2011, el Nacional de Literatura Dramática 2012 por 'La casa de la fuerza' y el León de Plata de la Bienal de Venecia de Teatro como reconocimiento a toda su obra. En 2017 fue nombrada Chevalier de las Artes y las Letras de Francia, una de las máximas distinciones otorgadas por el gobierno de Francia.

El Premio Nacional de Teatro reconoce la labor de una persona o entidad en el ámbito teatral, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada en el año anterior al fallo. También pueden otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.