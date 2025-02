Una fortuna por un objeto de cine

¿Qué se siente al ponerse el traje de Tony Manero en 'Fiebre del sábado noche'? ¿Está afilado el machete con que Indiana Jones cortaba ... las cuerdas del puente colgante? Los coleccionistas y cinéfilos pueden hacerse con algunas de las piezas más icónicas del cine de todos los tiempos. Eso si, no es nada barato. Salen a subasta con unos precios que parten de unos 100 dólares -poco más de 90 euros-, pero que posiblemente algunos de ellos superarán los seis ceros al final de la puja.

La venta está organizada para este fin de semana por la casa de subastas Julien's, en Beverly Hills, Los Ángeles. El evento donde saldrán a puja 1.400 objetos tanto del cine como de series míticas de televisión entra dentro de las jornadas 'Hollywood: clásico y contemporaneo'.

Una de las piezas llamativas es el traje blanco con chaleco y camisa negra y rayas blancas -de la marca Pascal of Spain- que vistió John Travolta. Confeccionado en poliester, fue con la indumentaria con la que Tony Manero bailó el tema de los Bee Gees 'More Than a Woman'. Se estima por la casa de subastas que puede alcanzar los 182.281 euros.

Otra de las piezas más entrañables a la venta es el machete largo que empuña Harrison Ford en la película 'Indiana Jones y el templo maldito'. El doctor Jones lo utilizaba para cortar la maroma de un puente colgante para evitar ser alcanzado por los malvados monjes.

Y es que en esta la subasta de cine se pueden encontrar objetos de todos los géneros. Hay cosas muy curiosas como el prototipo del mecanismo con el que se movía la boca de Alien; un accesorio de la mano del androide C3PO de La Guerra de las Galaxias'; un guante, la indumentararia acribillada a balazos y el busto de Terminator o el skate sin ruedas que utilizó Martin McFly en 'Regreso al futuro II'.

Varitas, relojes o armas

De la saga Harry Potter se subasta una colección de varitas mágicas utilizadas por varios de los protagonistas. Todas ellas identificadas. Para los nostalgiscos sale también a puja el bastón de bambú que usaba Charles Chaplin al interpretar a Charlot.

En todo caso, los objetos llegan a detalles mínimos como, relojes, monedas, colgantes, cinturones, fichas de casino o armas, pero también hay mucho vestuario, fotos y guiones que pasaron por las manos de, entre otros, John Wayne, Marilyn Monroe, Robert Michum, Marlene Dietrich, Charlton Heston o Daniel Craig.